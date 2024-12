VIDEO: Así fue el Hat-Trick de Santiago Giménez con el Feyenoord vs Heracles

Este sábado 14 de diciembre del 2024, el conjunto del Feyenoord tuvo actividad ante el Heracles en la fecha 16 de la Eredivisie y Santiago Giménez se hizo presente en el marcador logrando un doblete.

La primera anotación llegó al minuto 32 del encuentro, desde un tiro de esquina, Calvin Stengs mandó un centro cerrado que terminó con un gran remate de cabeza de Santiago Giménez en el área chica.

El segundo gol llegó al minuto 36 y fue desde los once pasos. Santiago cobró de gran forma su disparo cruzado al poste izquierdo venciendo al guardameta.

