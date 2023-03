‘Puede convertirse en el máximo goleador de la Eredivisie’, prensa neerlandesa sobre Santiago Giménez

Santigo Giménez le dio la victoria al Feyernoord dentro de la Copa domestica con su tanto sobre el final del partido (minuto 80'); ‘El Bebote’ marcó su segundo gol dentro de la competencia y sumó su doceavo gol con la camiseta del club neerlandés sumando todas las competiciones.

Su gran evolución a esta altura de la temporada no ha pasado desapercibida por la prensa de Países Bajos, pues reconocen el crecimiento que ha mostrado Santiago Giménez no sólo en su definición de cara al marco, sino en su estado físico y de rendimiento constante. Algo que está comenzando a funcionarle de maravilla al ex delantero de la Máquina.

¿Qué dijo la prensa neerlandesa de Santiago Giménez esta temporada?

El periodista deportivo Dennis Van Eersel habló para el podcast FC Rijnmond para analizar el paso del actual líder de la Eredivisie: Feyernoord, que ya suma 52 unidades, 3 más que su principal perseguidor, el Ajax. El garn momento que vive el club, se ha visto reforzado con la cuota goleadora de Santiago Giménez que ya sumó su gol 12 en la presente campaña, cuyo rendimiento continúa llevándose los elogios de la prensa.

“Ya tiene cuerpo y es fuerte físicamente. Todavía es muy joven, por lo que todavía hay crecimiento en eso”, analizó Dennis Vn Eersel.

En el podcast, Dennis Van Eersel destacó el crecimiento que ha notado en Santiago Giménez , por lo que consideró que su rendimiento puede valerle para ganar el título de goleo de la Eredivisie la siguiente temporada, tiempo en el que ya estar´más que adaptado al entorno y a la competencia en Países Bajos.

“Ya está creando oportunidades para sí mismo. Tiene velocidad en él. Veo cada vez más puntos en Santiago Giménez que tiene un plazo más largo. Quizás pueda convertirse en el máximo goleador de la Eredivisie la próxima temporada. Realmente veo crecimiento en él”, sentenció el periodista neerlandés.

Desde la llegada de Santiago Giménez al Feyenoord ha marcado un total de 12 anotaciones:

Eredivise | 6 goles

Europa League | 4

Copa de Países Bajos | 2