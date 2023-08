Santiago Giménez responde si TRAICIONARÍA a Cruz Azul al volver a la Liga BBVA MX

Santiago Giménez lleva un año en el futbol europeo y es la sensación actual en México. Con apenas 22 años, para muchos es el futuro en la delantera de la Selección Mexicana pues su calidad que ha mostrado con el Feyenoord lo han colocado como un refuerzo para diferentes equipos europeos y como un gran prospecto.

Este jueves 17 de agosto del 2023, el ex delantero de Cruz Azul, junto a su papá Christian Chaco Giménez, hicieron una transmisión en vivo a través de sus redes sociales en la que platicaron un poco del equipo celeste, los refuerzos el plantel etc.

Entre sus comentarios, confesaron que Cruz Azul tiene un gran equipo y Santi decidió mencionar el delantero que debe de tener la Máquina y el refuerzo que deberían de intentar conseguir.

Pero eso no fue lo único que comentaron pues también le preguntaron en los comentarios a Santiago Giménez, que si en algun momento regresará a México, los equipos en los que estaría dispuesta a jugar.

¿Santi Giménez en otro equipo de la Liga BBVA MX que no sea Cruz Azul?

El primer equipo al que le preguntaron si le gustaría o si jugaría es con el conjunto de Chivas. Su papá le leyó la pregunta, y aunque en la transmisión no se alcanza a percibir si dice que sí o no, pero confesó que el Rebaño Sagrado es uno de los equipos con mucha historia.

Unos minutos después, le preguntaron si jugaría con el América a lo que Chaco nuevamente le hizo el cuestionamiento y Santiago no dudó en dar su respuesta y no tardó nada para decir un contundente no. La razón podría ser la fuerte rivalidad que tiene Cruz Azul con el equipo de Coapa.

