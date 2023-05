Santiago Giménez resta importancia al récord de Chicharito

Santiago Giménez está a un gol de empatar el récord para un mexicano en el futbol de Europa. Con 19 anotaciones, el ‘Bebote’ podría igual a Javier Hernández y nuestro Doctor García, de ser los únicos con 20 dianas en su primera temporada en el Viejo Continente.

Este jueves 20 de abril, el Chaquito podría poner su nombre en letras de oro, cuando el Feyenoord se mida ante la Roma en la vuelta de los Cuartos de Final de la Europa League, duelo que en el global van ganando 1-0, y que en Italia esperan culminar con la obra para meterse a las semifinales del torneo.

Así han sido los goles de Santiago Giménez con el Feyenoord

Las 19 dianas que Giménez ha conseguido con el conjunto de Rotterdam las ha dividido en tres certamenes diferentes. En la Eredivisie han sido 11, la última el pasado fin de semana en la Jornada 29, en la victoria de su equipo 3-0 ante el Cambuur.

Cinco más fueron han sido la Europa League, y con eso se convirtió en primer jugador del Feyenoord en conseguir esa cantidad de goles en una sola temporada del torneo internancional; por último las otras tres anotaciones restantes fueron el Copa de Países Bajos, donde desafortunadamente se quedó en semifinales.

Ahora bien, contra la Roma vendrá una de las varias oportunidades que seguirá teniendo esta temporada para empatar los goles de Chicharito y el Doctor, pero a él eso no le preocupa.

“He léido varias cosas sobre esa marca, pero trato de no pensar en eso y dejo que el trabajo haga las cosas solas. No es como que yo trate de igualar o superar. A mí me da igual eso. Trato de dar lo mejor de mí y que los números hablen por sí solos.

“Me siento muy bien. Va a ser una noche muy especial, esperemos que salgamos victoriosos, pero sabemos que va a ser muy difícil, aunque especial. Todo jugador se prepara para este tipo de partidos”, dijo en entrevista para Fox Sports.