La increíble razón por la que Santiago Gimenez no puede jugar en Chivas

Santiago Gimenez es actualmente el futbolista mexicano que forma parte de uno de los equipos más históricos en Europa al formar parte del Milan. Es un delantero que en México se ha cotizado y para su retiro hay varios rumores de en que equipo se puede retirar, algunos aficionados esperan que pueda ser en Chivas.

Hace unos días, en una transmisión que realizó Santiago, le hicieron el comentario de si jugaría en Chivas en un futuro y lo descarto en automático pues explico que no puede ser jugador del rebaño por las normas históricas del club.

¡La colgó en el ÁNGULO! Golazo, obra de arte de Santiago Gimenez vs Corea del Sur

El motivo por el que Santiago Gimenez no puede jugar en Chivas

A pesar de que Santiago Gimenez es seleccionado y tiene la nacionalidad Mexicana, no puede jugar en Chivas. El propio Gimenez explicó que al no haber nacido en México ni tener padres mexicanos, puede

“Para empezar, no se si puedo jugar en Chivas, por lo que me han dicho no puedo. Porque necesito haber nacido en México o que mis papás hayan nacido en México y pues no, ninguna de las dos”.

Santiago tiene doble nacionalidad al nacer en argentina, pero desde los tres años de edad, llegó a México por su papá y obtuvo la naturalización.

Con esta noticia, Santiago ya le ha cerrado la puerta a dos equipos en México. Hace varios años aseguró que nunca jugaría con el América.

Los aficionados Celestes esperan que Gimenez regrese a la Máquina para cuando quiera retirarse y sea en el equipo de sus amores y en donde fue canterano.

