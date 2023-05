No tengo que callarle la boca a nadie: Santiago Giménez

Aunque Santi Giménez consumó su gran primera temporada en Europa con el título del Feyenoord en la Eredivisie, el delantero mexicano afirma que no lo hace para callar bocas y que su mentalidad es prepararse para llegar al próximo Mundial.

Así se vivió FUT Azteca Desde el Barrio en la casa Águila de Neza

En entrevista exclusiva con Azteca Deportes, el atacante de 22 años de edad habló de que ya le dio vuelta a la página tras no haber sido convocado el año pasado por parte de Gerardo Martino para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Te puede interesar: Más encuentros de la Copa del Mundo 2026 en México

“No tengo que callarle la boca a nadie, simplemente tengo que hacer lo que me gusta hacer, disfrutar todo al máximo, tener confianza total en mí y saber que por más que haya sido una decisión que me dolió, también estoy completamente seguro que todo fue una decisión de dios y eso me dejó muy tranquilo”, apuntó ‘Santi’.

Una elección que cada día que pasa es más inentendible para la afición, que ve semana a semana anotar goles al ‘Bebote’ en la Eredivisie. Sin embargo, el mexicano buscará tenerlo como motivación para este nuevo ciclo mundialista.

“Veo atrás pensando que hice todo lo que pude para poder estar, entonces eso me dejó muy tranquilo, pero con esa espina que decías para meterle y tratar de ser mejor y tratar de apuntar al siguiente mundial que es en casa”, señaló.

Santiago Giménez tiene su pensamiento en la Selección Mexicana

En el corto plazo Santiago Giménez tiene claro que primero debe destacar en la Selección Mexicana durante la Concacaf Nations League y posteriormente en la Copa Oro, para después pensar en el gran evento del futbol internacional.

Te puede interesar: Selección Mexicana anuncia prelista para Final Four de la CONCACAF Nations League

“Siempre trato de trazarme metas y objetivos, y una de ellas es llegar al Mundial de 2026 lo mejor posible que pueda, tanto física, mental y espiritualmente para dar lo mejor de mí y para el país”, aseguró.

Por ahora desconoce cuál será su futuro a nivel de clubes en este verano, si seguirá en el Feyenoord o cambiará de equipo a un reto mayor en el Viejo Continente.