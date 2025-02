Santiago Gimenez apenas debutó en la Serie A y ya tiene un NUEVO RÉCORD con el Milan

El pasado sábado 8 de febrero del 2025, Santiago Gimenez hizo su debut oficial en la Serie A con el conjunto del Milan vs Empoli. El delantero mexicano entró de cambio al segundo tiempo del encuentro y con sus primeros minutos en el terreno de juego, ya tiene un nuevo récord con el equipo rossoneri.

Santiago Giménez logró un nuevo récord y ha dejado su nombre en la historia del Milán. El mexicano logró tener un debut de sueño en la Serie A pues terminó marcando el segundo gol del encuentro con una gran definición y aseguró la victoria.



Santiago Giménez’s first goal for Milan! 🇲🇽 #EmpoliMilan pic.twitter.com/Ezw8ZFsYDT

De está forma, fue su primer gol con el Milán, en apenas su segundo partido como rossoneri y logró registrar una nueva marca al convertirse en el primer futbolista mexicano en anotar un gol para el club italiano.

Santiago Giménez becomes the first Mexican player to score a Serie A goal for Milan 🇲🇽🫡 pic.twitter.com/rWER0tuUZ0

— B/R Football (@brfootball) February 8, 2025