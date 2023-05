Emotivo mensaje de despedida de Santiago Giménez a Cata Domínguez

Un emotivo mensaje de despedida del canterano de Cruz Azul y delantero del Feyenoord Santiago Giménez a su excompañero Julio César ‘Cata’ Domínguez, quien deja a la Máquina luego de 17 años de pertenecer a esta institución.

Juan Pablo Vigón habla tras la victoria frente a Chivas en la Final del Clausura 2023 | Liga BBVA MX

Santiago Giménez, a través de sus redes sociales, publicó una carta dirigida al Cata en la que le hace su saber su admiración y respeto por su trayectoria en las filas del equipo de Cruz Azul.

“Gracias infinitas Catirri por todo! Por tu pasión, tu compromiso, tu profesionalismo y sobre todo por ser un ejemplo de vida.

Eres el claro ejemplo del amor por un club, desde niño defendiste los mismos colores y en cada entrenamiento, partido, demostrabas ese amor. A veces el futbol es un poco injusto, merecías más que solo esto, lo has ganado todo y tienes el récord de más partidos, pero fuera de eso creo que lo más importante es que has dejado una huella a todos los que te conocemos”, apuntó el exdelantero celeste que vive un gran sueño en Europa con la escuadra del Feyenoord donde terminó como el máximo goleador del equipo y cuarto en la tabla de anotadores en la Eredivisie con 15 tantos.

Santi Giménez recuerda que en su época como jugador de la Máquina, fue el Cata uno de los compañeros que más lo ayudó.

“Ha sido muy lindo haber compartido contigo tantos momentos juntos y aprender muchas cosas. Siempre me respaldaste, me apoyaste, me aconsejaste y eso nunca se me va a olvidar. Tú ya sabes cuánto te admiro! Muchas bendiciones para ti para la familia hermosa que tienes. Los quiero mucho.

Has dejado un legado imborrable. Un legado único que quedará para siempre”, termina en su mensaje.

Los títulos conseguidos por Cata Domínguez con Cruz Azul

Julio César Domínguez deja a la Máquina de Cruz Azul después de 17 años en la institución celeste y convertirse en el jugador con más partidos con la playera del conjunto celeste. El Cata debutó el 29 de abril del 2006 y consiguió con los cementeros 7 títulos oficiales: 1 Liga MX, 2 Copas MX, 1 Supercopa, 1 Campeón de Campeones1 Supercopa de la Liga y 1 Liga de Campeones de la Concacaf.