Santiago Giménez no descarta salir de Feyenoord la siguiente temporada

Durante la Temporada 2022/23 de la Eredivisie, Santiago Giménez ha firmado una gran campaña. Siendo su primer torneo en el futbol de Europa, el delantero mexicano ha levantado el interés de otros equipos y tras el encuentro del Feyenoord ante el Excelsior, correspondiente a la Fecha 31 de la Eredivisie, el atacante no descarta salir del conjunto de Rotterdam para la siguiente temporada a pesar de tener contrato hasta 2026.

“No sé. Me encanta este club. Este club me abrió la puerta a Europa. No sé qué pasará ahora. Primero quiero concentrarme en el próximo juego y ganar algo aquí. Veremos qué sucede después”, fueron las palabras de Santiago Giménez al finalizar el encuentro de la Liga de Holanda.

OFICIAL: Así se conformó el grupo de México para la Copa Oro 2023

Te puede interesar: Santiago Giménez rompe récord de goles de ‘Chicharito’ y Luis García

Santiago Giménez sigue sumando goles con el Feyenoord

En el partido de la Jornada 31, el exjugador de Cruz Azul se hizo presente en el marcador con doblete, tantos con los que el jugador de 22 años de edad ha superado a Javier Hernández y Luis García en su primera campaña en el Viejo Continente, pues en ‘Bebote’ ha superado los 20 goles sumando todas las competencias, cantidad que hizo ‘Chicharito’ con el Manchester United y Luis García cuando militaba en el Atlético de Madrid.

Tras la victoria en el Van Donge & De Roo Stadion, el Feyenoord dirigido por Arne Slot ha alcanzado 76 puntos, resultado de 23 victorias, 7 juegos igualados y una derrota. Liderando la Eredivisie, al conjunto de Rotterdam le restan tres partidos en la competencia local, no obstante, podrían coronarse como campeones si logran sumar los tres puntos de la Fecha 32 en la que se van a medir a Go Ahead Eagles, pues de conseguir la victoria, el PSV ya no puede alcanzar al Feyenoord en la clasificación.

Te puede interesar: Santiago Giménez iguala récord de Hugo Sánchez en Europa