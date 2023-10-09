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Santiago Giménez afirma que “sí era penal” sobre Robben en el Mundial de 2014

El delantero del Feyenoord, Santiago Giménez afirmó que “si era penal” sobre Arjen Robben; en el partido de octavos de final ante los Países Bajos en el Mundial de 2014

Santiago Giménez
|@Feyenoord

Escrito por: Memo Gómez

El mexicano Santiago Giménez fijó su punto de vista, al confesar que para el “sí existía penal” del defensa azteca Rafael Márquez sobre Arjen Robben, en la polémica jugada del partido entre la Selección Mexicana y los Países Bajos, en los octavos de final del Mundial en Brasil 2014.

El delantero que milita en el Feyenoord de la Eredivisie, fijó su postura al ser preguntado sobre si hubo o no falta, en el controversial penalti que dejó a México, sin la posibilidad de eliminar a la ‘Naranja Mecánica’ y así disputar de nueva cuenta, unos Cuartos de Final de una Copa del Mundo.

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Santiago Giménez habla del penal a Robben en 2014

En una dinámica para ESPN NL, el atacante de 22años al dar a conocer su posición, generó ruido en un sector de aficionados mexicanos en redes sociales, quienes algunos siguen creyendo que no era sancionable la pena máxima que determinó el árbitro portugués Pedro Proença, elegido para pitar el compromiso.

Pese al revuelo que generaron sus comentarios, el seleccionado tricolor vive actualmente uno de sus mejores momentos de su carrera y desde su llegada a Europa, el canterano de Cruz Azul se encuentra en lo más alto de la tabla de goleo donde suma 12 tantos en las primeras 8 Jornadas de la liga neerlandesa vistiendo los colores de la escuadra de Rotterdam.

Si bien es el máximo goleador de la competición por ahora, la plantilla dirigida por Arne Slot se sitúa en la cuarta posición de la clasificación con la cantidad de 20 puntos, a tan solo cuatro unidades del PSV Eindhoven del Chucky Lozano que ocupan la primera plaza, seguidos por el AZ Alkmaar y el Twente.

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