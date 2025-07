¿Se va del Milán? Santiago Gimenez termina con los rumores y aclara su futuro

En los últimos días, diferentes medios han detallado que el conjunto del Milán habría contemplado la salida o hasta un intercambio por Santiago Gimenez. Rumores de los que el equipo no ha dicho nada, pero este sábado 5 de julio del 2025, Santiago habló en la conferencia de prensa previo a la final de la Copa Oro 2025 de México vs Estados Unidos y reveló su futuro.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! Revelan la camiseta que vestirá Santiago Gimenez la próxima temporada

Santiago Gimenez revela su futuro

Con los diferentes rumores de que Santiago no seguiría en el Milán, el delantero mexicano reveló que se siente en casa pero ante los rumores quiso aclarar que se encuentra bien, que habló con la directiva y el cuerpo técnico y la idea es que se quede. Agregó que va a demostrar su mejor versión para no desaprovechar una oportunidad como la que tiene.

Mañana jugamos la Final de la @GoldCup.



Javier Aguirre ha hablado en el Día de Medios. 🫡



Más ✍️: https://t.co/S3M7MKoPdy#PorMéxicoTodo 🇲🇽 pic.twitter.com/UJeNlIg6lN — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 5, 2025

“De Milán, me siento como en casa, le doy gracias a Dios que me dé esa oportunidad. Se han filtrado rumores que iba a salir, pero estoy muy bien ahí, he hablado con la directiva, cuerpo técnico y la idea es que me quede. Trataré de mostrar mi mejor versión porque no quiero desaprovechar una oportunidad como esa, la temporada que viene, voy a dar lo mejor de mí, para demostrar mi mejor versión porque además se viene el Mundial en casa”.

Quiere ganar la Copa Oro para burlarse de sus compañeros

De igual forma, Santiago Giménez detalló que busca poder ganar la final de la Copa Oro 2025, en donde se enfrentará a sus compañeros, Christian Pulisic y Yunus Musah, jugadores del Milan, de quienes quiere burlarse.

“Muchas ganas porque al final es el clasico de Norteamérica. Los últimos partidos contra Estados Unidos han diso muy duros. También porque tengo en el vestidor a Pulisic y Musah, quiero burlarme un poco de ellos. El tratar de competir, de ganar, luchar dentro del campo, es lo más lindo del futbol en competir, va a ser un gran partido, muy duro, como bien decías, queremos representar a nuestros paisanos”.