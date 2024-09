Alineaciones confirmadas del Feyenoord vs Bayer Leverkusen | Partido Santiago Giménez Champions League

Inicio una nueva temporada de la Champions League. El torneo más importante a nivel de clubes está de regreso, y con el, Santiago Giménez vivirá su segunda campaña de este prestigioso certamen, junto con Feyenoord, donde debutarán ante el Bayer Leverkusen este jueves 19 de septiembre, en punto de las 10:45 AM.

Por segundo año consecutivo el ‘Bebote’ está listo, y buscará superar la marca del 2023 cuando consiguió un par de goles, fue un doblete frente a la Lazio en la Jornada 3; cabe mencionar que por una expulsión en la Europa League, el semestre anterior lo dejó fuera las primeras dos fechas. Posteriormente, el conjuto de Países Bajos quedó eliminado, pero logró meterse a la Europa League, donde fueron eliminados por la Roma.

Alineaciones Feyenoord vs Bayer Leverkusen | Champions League

Para este primer partido de Santiago Giménez y el Feyenoord en la Champions League de este año, el mexicano saltará como titular:

Feyenoord

Portero: Wellenreuther

Defensas: Hancko, Beelen, Trauner, Lotomba

Medios: Zerrounki, Hwang In-Beom, Timber

Delantero: Igor Paixao, Santiago Giménez, Milambo

Bayer Leverkusen

Portero: Hrádecky

Defensas: Hincapié, Tah, Tapsoba

Medios: Grimaldo, Andrich, Xhaka, Frimpong

Delanteros: Wirtz, Terrier, Boniface

Calendario del Feyenoord en la Champions League 2024-2025

Feyenoord vs Bayer Leverkusen | 19 septiembre | 10:45 AM

Girona vs Feyenoord | 2 octubre | 10:45 AM

Benfica vs Feyenoord | 23 octubre | 1:00 PM

Feyenoord vs Red Bull Salzburg | 6 de noviembre | 2:00 PM

Manchester City vs Feyenoord | 26 de novimbre | 2:00 PM

Feyenoord vs Sparta Prague | 11 de diciembre | 2:00 PM

Feyenoord vs Bayern Munich | 22 de enero | 2:00 PM

Lille vs Feyenoord | 29 de enero | 2:00 PM