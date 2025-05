¿Adiós apellido? El nuevo nombre que usará Santiago Gimenez en su playera del AC Milan

En los últimos días, se dio a conocer que Santiago Gimenez cambiará el nombre que lleva en su playera con el Milan, por lo que en su espalada no se verá su apellido Gimenez para el siguiente encuentro.

El motivo del cambio de nombre en la playera de Santi, se debe a el festejo para el día de las madres, Santiago llevará el apellido de su mamá, el cual es Zolotarchuck.

El delantero mexicano no será el único en hacerlo pues es una nueva tradición que tiene el Milan, por lo que todos los jugadores del primer equipo masculino saldrán al terreno de juego luciendo los apellidos de sus madres en sus camisetas.

“El AC Milan celebra el Día de la Madre continuando una nueva tradición iniciada el año pasado , pionera en el fútbol italiano. Durante el fin de semana de celebración, los jugadores del primer equipo masculino saldrán al campo luciendo los apellidos de sus madres en sus camisetas, en lugar de los apellidos habituales”.

To celebrate Mother’s day, #ACMilan will continue the tradition started last season with Men’s First Team players taking to the field with their mothers’ names on their shirts as part of a broader initiative that will involve all Rossoneri teams together with #FondazioneMilan

— AC Milan (@acmilan) May 8, 2025