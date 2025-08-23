¿Cómo le fue a los futbolistas mexicanos en la jornada 1 de la Serie A de Italia?

Mala tarde noche para Santiago Gimenez y Johan Vásquez en la primera jornada de la Serie A 2025-2026. Los futbolistas mexicanos no pudieron sacar el triunfo en casa con el AC Milan y el Genoa respectivamente, aunque no todo fue malo, ambos fueron titulares y jugaron todo los minutos.

En el caso del ariete mexicano, el club rossonero cayó en San Siro 1-2 con la recién ascendida Cremonese y dejó malas sensaciones ante su gente en el que también fue el debut liguero de Luka Modric en Italia. Los pupilos de Maximilliano Allegri no pudieron con un equipo en el que en el papel es inferior y sucumbieron frente a sus aficionados. Gimenez hizo dupla con Christian Pullisic en la ofensiva, pero fueron pocos los balones que le llegaron con ventaja de cara al arco.

Defeat on matchday 1. pic.twitter.com/oqhvIoWDkd — AC Milan (@acmilan) August 23, 2025

Johan Vásquez; un pilar del Genoa

Más temprano tuvo actividad el ex jugador de los Pumas con el cuadro genovés. El central mexicano fungió como central por izquierda y disputó todo el partido en el empate sin goles ante la Lecce. A pesar de tener más oportunidades de gol, los Rossobleu no pudieron encontrar la llave del cerrojo visitante y se quedaron con una unidad en su primer partido de la campaña que recién comienza.

⏹️ FT | Genoa 0-0 Lecce pic.twitter.com/uoll9A9kOZ — Genoa CFC (@GenoaCFC) August 23, 2025

El próximo duelo del Milan será justamente contra la Lecce en el Stadio Via del Mare, mientras que, Vásquez y compañía tendrán un duelo complicado en casa cuando reciban a la Juventus de Turín. A falta de todos los resultados que se den en la primera jornada, el Milan se encuentra en la antepenúltima posición, por lo que Allegri y su cuerpo técnico tendrán que ajustar en busca de sus primeras unidades en liga.