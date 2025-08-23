¡ÚLTIMA HORA! Delantero del Milan con problemas en exámenes médicos

La llegada de Victor Boniface al AC Milan pende de un hilo en este momento. El delantero nigeriano, el Bayer Leverkusen y el club italiano habían llegado a un acuerdo para la cesión del ariete por un año con opción a compra y parecía que Santi Gimenez tendría competencia, pero todo ha cambiado por los exámenes médicos de rigor.

El aún jugador del Bayer Leverkusen llegó al Aeropuerto de Linate para someterse a las pruebas médicas y firmar con el Milan, lamentablemente para su causa, los especialistas habrían detectado anomalías por lesiones anteriores y ahora, su aventura profesional en Italia podría ni siquiera haber iniciado.

El director del AC Milan, Igli Tare: ''Estamos revisando el estado médico de Victor Boniface. Su nivel futbolístico es excelente, pero debemos tomar la decisión correcta. Pronto tomaremos la decisión final sobre su reconocimiento médico también con nuestro entrenador Max Allegri”., mencionó el directivo rossonero.

Confianza para Santi Gimenez

De momento, el canterano de Cruz Azul es el nueve titular del Milan e inició como titular junto a Christian Pulisic el partido ante la Cremonense que marcó el inicio de la Serie A para ambos conjuntos. “Estoy muy contento con la actitud de Santiago Giménez. Espero que pueda jugar todo el partido mañana por la noche, ya que empezó a entrenar el 5 de agosto.’', mencionó Maximiliano Allegri previo al duelo.

Cabe destacar que, según diversos medios italianos, en caso de que el fichaje de Boniface se caiga, el Milan de todos modos iría al mercado por otro delantero centro. En el caso del delantero nigeriano, regresaría al Bayer Leverkusen para unirse a las órdenes de Eik ten Haag y buscar primero recuperarse y después retomar sensaciones en el campo de juego.