El número que usará Santiago Ormeño con las Chivas

Santiago Ormeño ya es jugador de Chivas. El nuevo atacante del Rebaño Sagrado se dice listo para el nuevo reto que tiene en su carrera, y sobre su espalda cargará un número que no es nada fácil de llenar.

El delantero tuvo que esperar para poder ser registrado con el conjunto rojiblanco, pues la moneda de cambio que usaron los tapatíos para su arribo fue la de Eduardo ‘Chofis’ López, quien en un principio se negó a llegar la Bella Airosa.

Fue hasta el este lunes que las Chivas pudieron anunciar el arribo de Ormeño como nuevo jugador. Aunque las instalaciones de Verde Valle no son nada nuevo para el seleccionado nacional por parte de Perú, pues durante su proceso de fuerzas básicas estuvo con su nuevo equipo.

Santiago Ormeño usará el número 14 con las Chivas

Ya con todo listo para listo para su debut, Ormeño fue registrado con el número ’14', dorsal que fue utilizado por Javier “Chicharito” Hernández, uno de los últimos grandes atacantes que estuvieron en el Rebaño Sagrado.

“Mi número va a ser el ’14', se que no es nada fácil, la bara está muy alta, pero porqué no intentar acercarme o soñar en superarlo. También otro delantero que me viene a la mente, y no me comparo, en lo absoluto, y que me viene a la menta cuando pienso en Chivas, es Omar Bravo”, aseguró en exclusiva para Azteca Deportes.

Pensar en Bravo para nuestro Ormedeus, es hablar del máximo goleador de los rojiblancos, quien es el máximo goleador del club con 160 dianas.

¿Cuándo podría debutar Santiago Ormeño con Chivas?

Esta noche, en punto de las 9:05 PM (tiempo del centro de México), el equipo que dirige Ricardo Cadena volverá a la actividad para medirse ante el León, justo el club del que viene Ormeño, duelo en el que el delantero podría ver sus primeros minutos con su nueva playera.

De hecho, el Rebaño Sagrado busca su primera victoria en el certamen y apenas suma un tanto en las tres jornadas que se han disputado, debido a esto, es muy probable que pueda tener minutos y porqué no, empezar a conseguir goles con su nuevo club.