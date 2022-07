Chofis López detiene presentanción de Santiago Ormeño con Chivas

Las Chivas están ansiosas por presentar a su nuevo refuerzo. Santiago Ormeño será nuevo jugador del Rebaño Sagrado, pero su presentación podría retrasarse por un tema ajeno al delantero, que buscará tomar el lugar de José Juan Macías.

El ahora, exatacante de León, arribó con los rojiblancos para intentar tapar el hueco que dejó la lesión de Macías, quien se perderá todo el Apertura 2022 y el sueño de poder jugar el Mundial de Qatar 2022, pues se espera que este fuera por lo menos seis meses.

Chofis López tiene detenida la presentación de Santiago Ormeño

De acuerdo con nuestro insider, David Medrano, Eduardo ‘Chofis’ López no quiere salir del conjunto tapatío: “No quiere. Por quinto día consecutivo, La ‘Chofis’ le dice a Chivas que no desea ir a ningún otro equipo y quiere jugar en Guadalajara. Por este motivo está atorado el caso de Ormeño y Chivas buscará otro tipo de negociación para cerrar a Santiago que ya está en Verde Valle”.

Aquí el problema para el jugador de la Selección de Perú, es que al no irse López no hay un intercambio con León, lo que es la propuesta que tienen entre ambas escuadras. La solución que tienen es platicar directamente con los de la Fiera, para así poder hacerse de los servicios del delantero, y hacer a un lado a la ‘Chofis'.

“Jugar en un equipo aspirante al título, con uno de los mejores técnicos de la liga y con el mismo sueldo que en la MLS debería ser una buena opción para Chofis López. Sin embargo, el jugador quiere una revancha en Chivas donde su dueño dijo hace tiempo que no hay opción de volver”, agregó Don Deivid en sus redes sociales.