OFICIAL: Club Puebla anuncia el regreso de Santiago Ormeño

A días de su debut en el Clausura 2024 de la Liga BBVA MX, el Club Puebla oficializó el fichaje de Santiago Ormeño, el delantero que retorna al equipo que le vio sus mejores momentos.

El regreso del futbolista peruano se dio a conocer a través de las redes sociales de ‘la Franja’, y quien regresa al Puebla para cubrir el huevo que dejó Guillermo Martínez tras su salida a Pumas.

Santiago Ormeño regresa al Club Puebla

Como acostumbra el equipo poblano, dieron a conocer la noticia con mensajes sumamente creativos. “Santormeño, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes”, se lee, “ya que me proteges tanto como nuestro delantero. Haz que me bendiga el Santormeño Padre, el Hijo y el Espíritu de la delantera”, continúan, para después cerrar con una bienvenida al “Ormeñismo”.

Santiago Ormeño regresa al conjunto camotero después de su paso por León, Chivas y Juárez, donde vivió sus torneos más complicados. En 2018 comenzó su etapa con el Puebla, donde tuvo poca participación, después emigró a Perú y regresó a la Franja para 2020, donde en 36 partidos, anotó 17 goles que le ganaron un lugar en el corazón de la afición.

En total como futbolista del Puebla, el delantero peruano anotó un total de 18 goles en 44 partidos disputados, que fue lo que lo catapultó a ser parte de la Selección de Perú en las eliminatorias de Conmebol.

La reacción de la afición de Puebla al regreso de Santiago Ormeño

Las redes sociales del club compartieron múltiples videos y contenidos para darle de nueva cuenta la bienvenida al delantero al equipo y en respuesta, la afición se ha mostrado muy satisfecha con su regreso.

El término ‘Ormeñismo’ es uno que ha sido muy utilizado en últimas horas, “el Ormeñismo no muere, se transforma”, “el Ormeñismo ha vuelto”, fueron algunas de las reacciones de los aficionados.

La primera jornada del semestre, Puebla viajará a Monterrey para medirse ante Rayados y será al comienzo de la segunda fecha que puedan jugar frente a su afición, cuando reciban al Necaxa en el Estadio Cuauhtémoc.