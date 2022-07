Santiago Ormeño pide confianza y viene por revancha a Chivas

El pasado lunes 18 de julio, Santiago Ormeño fue anunciado como nuevo jugador de las Chivas y la polémica no pudo faltar. A pesar de que nació en México, el delantero representa a Perú a nivel de selecciones, pero se siente más mexicano que nunca y llega al Rebaño con sed de revancha.

“Yo lo veo como una gran oportunidad. Estoy muy feliz. Me había quedado con un mal sabor de boca. Ya había estado aquí, por diferentes circunstancias no pude quedarme, lo veo como una revancha. Yo vengo a aportar, a dar lo mejor de mí. Como delantero se piden goles, me voy a partir el alma para que esto se dé", señaló en entrevista para Chivas TV.

Resumen: Santos 1-1 Chivas | Jornada 3 Apertura 2022 | Liga BBVA MX

Te puede interesar: “Un jugador importante": Alexis Vega sobre Santiago Ormeño

En el verano del 2019, el conjunto rojiblanco estaba dirigido por Tomás Boy y el atacante no pudo quedarse en el equipo. Ahora, Ormeño llega a las Chivas ante la lesión de José Juan Macías, quien se perderá todo el torneo.

Santiago Ormeño pide confianza a la afición

El delantero no disputó ni un solo minuto con León durante las tres primeras jornadas del torneo Apertura 2022, pero considera que no tendrá problemas para adaptarse rápidamente a la idea del técnico Ricardo Cadena.

Te puede interesar: La competencia que tendrá Santiago Ormeño en la delantera de Chivas

“Físicamente estoy óptimo. Como futbolista, pensando en mi mejor momento, que pudo ser con el Puebla. Lo que tengo en mente es venir a Chivas a dar un momento mejor que ese, una mejor versión que esa y pues nada, pedirle a todos los chivahermanos que me den ese voto de confianza, voy dar lo mejor de mí por este escudo. Ojalá todo vaya muy bien. Denme el voto de confianza y les prometo que no los voy a decepcionar”.