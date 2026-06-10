El seleccionado mexicano al que tachan de ser grande por su padre, pero él se enfureció: “Estoy aquí por mi madre”

Santiago Sandoval se convirtió en una de las promesas más interesantes del futbol mexicano en este 2026. El futbolista de Chivas y seleccionado mexicano en el equipo Sub-20 fue muy importante para el cuadro rojiblanco durante la Liguilla del Torneo Clausura, habiendo marcado en Cuartos de Final para sellar el pase a Semifinales. Sin embargo, su historia está marcada por el esfuerzo y los sacrificios familiares.

Muchos relacionaron el ascenso de Santi con su padre, Luis Alonso “Negro” Sandoval, quien fue un reconocido futbolista de la Liga BBVA MX habiendo jugado para equipos como Rayados de Monterrey, Monarcas Morelia, Club América, entre otros. Durante su proceso en las fuerzas básicas, Santiago tuvo que enfrentar comentarios que atribuían sus oportunidades al legado de su progenitor, cosa que nunca fue así para el jugador.

Santiago Sandoval es el jugador que se ganó la confianza de Gabriel Milito en Chivas|Chivas

Santiago Sandoval afirma que su padre nunca estuvo presente

“Para mí no ha sido fácil portar el apellido, con mi papá no me tocó convivir más que el primer año de mi vida, y siempre era como que en Básicas ‘el niño está en Básicas por su padre, que todo esto por su padre’, pero no saben la realidad”, fue lo que expresó en primera instancia Santi en una entrevista con TVC Deportes.

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Sin embargo, el joven futbolista de Chivas le atribuye todo su crecimiento a su madre, quien lo crio de forma solitaria toda su niñez: “A mí me tocó mucho esforzarme, más a mi mamá que estoy muy agradecido con ella, que sacó a cuatro hijos adelante y que gracias a ella yo estoy donde estoy“, sentenció Santi Sandoval.

Santiago Sandoval, jugador de Chivas

Santi Sandoval nunca sintió el apoyo de su padre

De acuerdo a la información que compartió el “Fantasma” Suárez, Santiago Sandoval “es hijo del Negro Sandoval. En Necaxa renunció a jugar porque tenía tres demandas por pensión alimenticia; se juntó tres veces, con las tres señoras tenía hijos, las tres lo demandaron”.

La misma fuente indicó que durante su paso por Necaxa, existió la posibilidad de un retiro debido a las demandas por pensión alimenticia que recibió por parte de sus exparejas. “Voy a renunciar porque no me alcanza, nada más juego y me quedan como 5 mil pesos”, parafraseó la fuente citada al “Negro” Sandoval.

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