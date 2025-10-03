Su papá fue titular América, pero no se habría hecho cargo de él y ahora brilla solito en Chivas

Santiago Sandoval es una de las nuevas ‘joyitas’ de las Chivas en este Torneo Apertura 2025. El jugador de 18 años de edad y que porta la 226 rojiblanca ha recibido la confianza de Gabriel Milito en este semestre y poco a poco se afianza en el primer equipo rojiblanco. De hecho, está siguiendo los pasos de su padre; Luis Alonso ‘Negro’ Sandoval.

De acuerdo a información del ‘Fantasma’ Suárez, Santiago es hijo del ex jugador de las Chivas y del América, aunque el tema familiar es algo complicado. “(Santiago Sandoval) es hijo del Negro Sandoval. En Necaxa renunció a jugar porque tenía tres demandas por pensión alimenticia; se juntó tres veces, con las tres señoras tenía hijos, las tres lo demandaron”, mencionó la fuente antes citada.

¿Se retiró para no pagar pensión?

Por otro lado, se abrió la posibilidad de que el ‘Negro’ se haya retirado del futbol profesional en 2013 ya que cuando jugaba en Necaxa le habrían llegado tres demandas por pensión alimenticia por parte de sus tres ex parejas. “Voy a renunciar porque no me alcanza, nada más juego y me quedan como 5 mil pesos”, parafraseó Suárez a Sandoval.

Cabe recordar que, Alonso Sandoval empezó su carrera al igual que su hijo; en las Chivas del Guadalajara. También defendió la camiseta de los Tiburones Rojos del Veracruz, los Jaguares de Chiapas, Tecos de la UAG, Rayados de Monterrey, Monarcas Morelia, Atlas del Guadalajara y el Club América.

Finalmente, Santiago se ha alejado de la polémica familiar y se ha dedicado a brillar en el presente semestre. En este Torneo Apertura 2025 ha tenido actividad en 10 partidos, cinco de ellos como titular y tiene dos anotaciones.