La joya de Chivas que ya es seguida desde Europa tras brillar ante Pumas

Santiago Sandoval atraviesa uno de los mejores momentos de su joven carrera con Chivas y sus actuaciones comienzan a generar ruido más allá de la Liga MX. Después de convertirse en una de las figuras del Guadalajara, el futbolista mexicano habría despertado interés desde Europa.

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El atacante fue protagonista en la victoria 3-0 de Chivas frente a Pumas, encuentro en el que marcó un doblete y volvió a demostrar por qué se ha convertido en uno de los nombres a seguir dentro del conjunto rojiblanco.

Ahora, su buen momento podría abrirle una puerta en el futbol europeo.

De acuerdo con información publicada este lunes, el representante de Santiago Sandoval tiene previsto viajar a Europa para sostener reuniones con clubes interesados en conocer la situación del jugador. Por ahora, esto no significa que exista una oferta formal sobre la mesa ni que su salida de Chivas sea inminente.

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Santiago Sandoval comienza a llamar la atención desde Europa

El interés llega en un momento ideal para Sandoval. Su crecimiento dentro del primer equipo coincide con el gran inicio de torneo del Guadalajara, que después de ocho jornadas se encuentra en la parte alta del Apertura 2026.

Su actuación frente a Pumas terminó por colocarlo bajo los reflectores. El mexicano marcó dos de los tres goles del Rebaño y fue una de las piezas determinantes para que Chivas sumara otra victoria antes de enfrentar al América en el Clásico Nacional.

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La posibilidad de que clubes europeos comiencen a seguirlo también podría elevar considerablemente su perfil durante los próximos meses, especialmente si logra mantener protagonismo y regularidad con Guadalajara.

Por ahora, Sandoval continúa concentrado en Chivas y no existe un acuerdo para abandonar al conjunto rojiblanco. Sin embargo, las reuniones que tendría su entorno en Europa representan el primer movimiento importante alrededor de su futuro.

Con apenas unas jornadas disputadas del Apertura 2026, Santiago Sandoval pasó de ser una de las jóvenes apuestas del Guadalajara a convertirse en uno de los futbolistas mexicanos que podrían comenzar a generar mercado fuera del país.