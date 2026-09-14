Cuál es el jugador más caro de Chivas tras la Jornada 8 del Apertura 2026

La Jornada 8 está llegando a su fin y Chivas dormirá esta semana como el único líder del Apertura 2026. El cuadro rojiblanco viene de derrotar por 3-0 a Pumas UNAM, resultado que le permitió sobrepasar momentáneamente a Toluca y Club América en la tabla general. Gabriel Milito cuenta con una de las plantillas mejor valoradas de la Liga BBVA MX y muchos se preguntan quién es su jugador más valioso.

En el término de la Jornada 8 de la Liga BBVA MX, Roberto ‘Piojo’ Alvarado se mantiene en lo más alto del ranking. El mundialista con la Selección Mexicana cuenta con un valor de mercado de 10 millones de euros, de acuerdo a los registros más actualizados que ofrece Transfermarkt. Curiosamente, el extremo también aparece como el jugador mejor valorado de Chivas en el presente Apertura 2026.

Roberto Alvarado es el mejor jugador de Chivas en el Apertura 2026

El futbolista de 28 años logró mantener el nivel demostrado durante la Copa del Mundo y hoy es el jugador más sobresaliente del Guadalajara. Plataformas como SofaScore, especializada en estadística, coloca al Piojo Alvarado como el jugador más destacado de Chivas en el Apertura 2026 con una valoración general de 7.64 sobre 10. El atacante se encuentra por encima de Santiago Sandoval y Luis Romo, quien completa el podio.

Piojo Alvarado está en la mira de un equipo ruso|Crédito: @Chivas / X

Alvarado fue titular en cada uno de los encuentros que disputó Chivas en el Apertura 2026 y acumula cuatro goles, siendo el máximo anotador del equipo junto a Ricardo Marín. Además, registra una asistencia, registro que lo coloca como el segundo jugador rojiblanco con mayor cantidad de goles producidos en el presente torneo.

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Los jugadores más valiosos de Chivas tras la Jornada 8

El Piojo Alvarado lidera el ranking de jugadores más valiosos de Chivas tras la Jornada 8, pero de cerca lo siguen dos futbolistas que lograron mantener su precio en los últimos meses. Brian Gutiérrez se encuentra en segundo lugar con un precio de 8 millones de euros, mientras que Jordan Carrillo completa el podio con el mismo valor de mercado.

La lista que contempla a los 10 jugadores más valiosos de Chivas se encuentra de esta manera al momento:



Roberto Alvarado: 10 millones de euros. Brian Gutiérrez: 8 millones de euros. Jordan Carrillo: 8 millones de euros. Raúl Rangel: 8 millones de euros. Bryan González: 7.5 millones de euros. Efraín Álvarez: 6.5 millones de euros. Richard Ledezma: 6 millones de euros. Kevin Castañeda: 6 millones de euros. Diego Campillo: 5.5 millones de euros. José Castillo: 4 millones de euros.