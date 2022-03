“Soy un empleado": Santiago Solari desconoce su futuro en el América

Las Águilas del América empataron de último minuto frente a Gallos Blancos, lo que habría provocado dudas en la continuidad de Santiago Solari al frente del equipo azulcrema.

El empate de última hora frente a Gallos Blancos de Querétaro podría ser la última vez que se vería a Santiago Solari en el banquillo del América. El técnico argentino tardó más de una hora en salir a conferencia de prensa y ante la pregunta sobre su continuidad en el banquillo, respondió que no está en sus manos la respuesta y se presentará a entrenar con los jugadores.

Santiago Solari deja su futuro en manos de la directiva

“Por mucho que me gustaría responder pero soy un empleado y no tengo esa respuesta, por supuesto que mañana vamos a entrenar y seguir creyendo en lo que hemos hecho bien y mejorar las cosas que no nos están saliendo y apoyar a lo que han dado los jugadores”, mencionó en conferencia de prensa.

Por otro lado sobre el dejar ir los tres puntos ante Gallos Blancos, el estratega comento que fue por una jugada desafortunada, además de lamentar las situaciones del encuentro como la expulsión de Alejandro Zendejas.

“No podemos estar contentos, empezamos bien en el partido generando ocasiones, teniendo el control, el partido se rompe, con Zendejas, cambia completamente, toma otro giro con la expulsión de ellos, quedamos iguales, ya no tenemos tanta claridad, y una jugada bastante desafortunada nos deja sin los tres puntos, igual que con Pumas y no lo conseguimos”, continuó.

Habría una reunión de emergencia entre Santiago Solari y los directivos del América, incluido Santiago Baños para definir el rumbo del proyecto y saber si el estratega sigue al frente o no para la próxima jornada ante Rayados de Monterrey.

