Santos Laguna explica por qué no han llegado sus refuerzos

Santos Laguna es uno de los clubes en el futbol mexicano que mayor cercanía tiene con su afición y con la prensa a la hora de resolver sus dudas. En esta ocasión la directiva de los guerreros se sentó en una mesa redonda con la finalidad de aclarar lo que viene en el futuro para el conjunto de Coahuila.

Los verdiblancos vendieron a uno de sus mejores jugadores del torneo pasado, el uruguayo Fernando Gorriarán a los Tigres de Nuevo León, pero a pesar de haber tenido esa baja, la cúpula de Santos no cuentan con la presión de traer otro refuerzo, pero si se encuentra en la búsqueda de jugadores para mejorar el plantel.

Santos busca refuerzos a pesar de tener un plantel consolidado

“Tenemos un plantel consolidado, cuando hablamos de los jóvenes de lo que viene sucediendo, y un plantel que tiene ocho seleccionados nacionales, que tenemos a dos jugadores que participado en el mundial de Qatar 2022. Tenemos unas fuerzas básicas pujantes, me parece que el mejor portero (del futbol mexicano), pero eso no excluye que ocupamos buscar refuerzos, y eso tampoco excluye los momentos, nosotros no tenemos prisa y estamos buscando elegir de la mejor manera y encontrar al mejor talento”, contestó el presidente de Santos Laguna, Dante Elizalde.

Santos Laguna evita hacer compras de pánico

A pesar de que el Clausura 2023 ya inició, aún restan días con la posibilidad de registrar un jugador, situación por la que los Laguneros no tienen presión en la búsqueda de la incorporación adecuada a su plantel y evitar hacer una compra de pánico.

“Si aprovecha tener los refuerzos antes de tiempo, siempre tener al grupo cerrado es mejor, pero también es importante ser muy atinado con los refuerzos que vayan a venir y también entender los momentos que se han venido viviendo el mercado como después del mundial y después del COVID cómo se movieron los demás mercados, anteriormente habían registros que teníamos que tener todo listo antes del 31 diciembre, hoy el mercado te abre la posibilidad de estar hasta el 31 de enero, si bien no es lo ideal, si nos obliga a buscar al refuerzo ideal, no es traer por traer, es mejor tener un refuerzo bueno y no estar buscando seis meses después que está haciendo con él”, confesó el Director de Gestión Deportiva de Santos Laguna Braulio Rodríguez

