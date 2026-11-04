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Colegio Orlegi gradúa a su quinta generación en Territorio Santos Modelo; 13 jóvenes concluyen sus estudios

El proyecto educativo de Orlegi Sports celebró la graduación de 13 estudiantes que combinaron su formación académica con las exigencias del deporte de alto rendimiento. Dos alumnos obtuvieron el mejor promedio, con 9.5

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El proyecto educativo de Orlegi Sports celebró la graduación de 13 estudiantes que combinaron su formación académica con las exigencias del deporte de alto rendimiento. Dos alumnos obtuvieron el mejor promedio, con 9.5.|Orlegi

La formación académica también ocupa un lugar en el proyecto deportivo de Santos Laguna. El Colegio Orlegi graduó a su quinta generación en Territorio Santos Modelo, con 13 jóvenes que concluyeron sus estudios mientras compaginaban las aulas con las exigencias del deporte de alto rendimiento.

La ceremonia reunió a directivos de la institución y del club, entre ellos Gonzalo Pineda, director de Futbol del Primer Equipo; Andrés Bejarano, director de Gestión Deportiva; Omar Tapia Jaramillo, director de Fuerzas Básicas, y Martha Julia Mena, directora del Colegio Orlegi.

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Gonzalo Pineda acudió a la ceremonia.|Especial

Edgar Castillo, exjugador de Santos Laguna y campeón con el equipo en 2008, fue el padrino de esta generación.

Durante el acto también se reconoció el desempeño académico de Patricio Yebra Guerrero y Leonardo Martínez, quienes obtuvieron los promedios más altos de la generación, ambos con una calificación de 9.5.

¿Qué es el Colegio Orlegi?

El Colegio Orlegi es un proyecto educativo impulsado por Orlegi Sports que busca ofrecer a los deportistas alternativas para continuar sus estudios sin descuidar sus compromisos dentro de las canchas. Su modelo contempla la formación académica, personal y socioemocional como parte del desarrollo integral de los jóvenes.

La institución cuenta con programas reconocidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y un esquema flexible que permite a los estudiantes combinar sus responsabilidades escolares con los entrenamientos y las competencias.

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Para 13 jóvenes del Colegio Orlegi, la graduación de su quinta generación representa el cierre de una etapa académica y el comienzo de nuevos proyectos.|Especial

La iniciativa responde a la intención de brindar herramientas para que los jóvenes construyan un proyecto de vida que no dependa exclusivamente de su trayectoria deportiva. El objetivo es ampliar sus oportunidades de desarrollo personal y profesional una vez que concluyan su etapa como atletas.

Con la graduación de esta quinta generación, Orlegi Sports y Santos Laguna refrendaron su apuesta por la educación como parte de la formación de sus deportistas, con un modelo que busca acompañarlos tanto en su crecimiento académico como en su desarrollo dentro del deporte.

Graduados de la quinta generación

1. Joselyn Alatorre Chapman
2. Carlos Gael Calvillo Enríquez
3. Justin Daniel Chávez Pacheco
4. Diego Antonio García Montes
5. Axel Javier Gaytán Boon
6. Diego Hernández Treviño
7. Leonardo Martínez
8. Diego André Mejía Amparán
9. Ximena Paola Ramírez Alamilla
10. Alexa Mariel Ramírez Hernández
11. Ana Michelle Ramos Rascón
12. Santiago Vizcarra Mena
13. Patricio Yebra Guerrero

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