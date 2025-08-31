Santos Laguna 0-0 Tigres de la UANL en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el resultado del partido de la Jornada 7 del Apertura Liga BBVA MX hoy 30 de agosto?; marcador online
Santos Laguna mide fuerzas en su casa ante el siempre peligroso equipo de Tigres de la UANL, en juego de la Jornada 7; los guerreros van con lo mejor a su calcance para sacar los tres puntos.
Hoy sábado 30 de agosto, el Estadio TSM Corona, casa de Santos Laguna será el recinto en el que se juegue el duelo cargado de historia en el norte y que genera pasión: Santos Laguna mide fuerzas ante Tigres UANL en la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX.
Los Guerreros laguneros llegan con urgencia de sumar unidades tras un inicio intermitente, acumulando cuatro derrotas en seis compromisos. La presión recae sobre el técnico Francisco Rodríguez, quien anhela componer el camino ahora y derrotar a los felinos es una buena ocasión para tomar motivación hacia la parte media del torneo.
Los felinos, con un presente contrastante y que son dirigidos por Guido Pizarro, llegan con su cuadro estelar y con una destacada racha de ocho juegos. Pese a su poderío, se generan algunos cuestionamientos pues empataron ante Mazatlán y antes perdieron ante América, pero confian en el refuerzo estelar Ángel Correa , Nicolás Ibáñez y Diego Lainez para ir hacia el frente y vencer.
Con figuras como Carlos Acevedo y Fran Villalba, Santos intentará hacer tropezar a los felinos, sumar puntos y destacar en la fecha 7.
La cuarteta arbitral, estará conformada por:
- Árbitro Central: Marco Antonio Ortiz Nava
- Árbitro Asistente 1: Christian Kiabek Espinosa Zavala
- Árbitro Asistente 2: Michel Alejandro Morales Morales
- Cuatro Árbitro: Maximiliano Quintero Hernández
¿Cómo llegan Santos y Tigres a la fecha 7 de la Liga MX?
Así llega el equipo de Santos al partido ante Tigres
- Puntos: 6
- Partidos jugados: 6
- Victorias: 2
- Empates: 0
- Derrotas: 4
- Último partido: Derrota 2-1 ante FC Juárez
- Racha reciente: 1 victoria en los últimos 4 partidos
- Goles a favor: 9
- Goles en contra: 10
- 11 lugar en la Liga
Así llega Tigres para el cotejo ante Santos
- Posición en la tabla: 5.º
- Puntos: 10
- Partidos jugados: 5 (tienen 1 pendiente)
- Victorias: 3
- Empates: 1
- Derrotas: 1
- Último partido: Empate 2-2 ante Mazatlán
- Racha reciente: 2 partidos sin ganar
- Goles a favor: 15
- Goles en contra: 8
Santos vs Tigres en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo resultado del partido de la Jornada 7 del Apertura Liga BBVA MX hoy 30 de agosto?; marcador en línea
Tigres se mantiene al ataque, con Herrera buscando el GOL
Ozziel sacó un tiro peligroso que puso a temblar a la afición de Santos, ante la ocasión de gol de Tigres que se terminó alejando hacia tiro de esquina
28’⏱️ | SAN 0️⃣ - 0️⃣ UANL | Zurdazo de Ozziel que termina en tiro de esquina para Tigres.#SiempreContigo 👊 #EstoEsTigres 🐯— Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) August 31, 2025
¡UFFF! Acevedo en plan grande deteniendo un penal
Acevedo leyó muy bien el cobro de Ángel Correa, quien pese al intento falló al minuto 15 del encuentro. Los felinos tuvieron la opción de ponerse arriba en el marcador, pero la dejaron escapar y esa falla podría pesar en la cancha de los Guerreros.
A destacar el momento de Acevedo quien se tiró abajo a su lado derecho, justo donde Correa tiró, pero anunció el tiro y se tomó muy poca distancia para su cobro, factores que habrían desatado la falla.
¡ACEVEEEDO! Gran atajada y detiene el penal. 🧤🤩 https://t.co/sUVJnkeiWD pic.twitter.com/GeuZsHJMwS— Club Santos (@ClubSantos) August 31, 2025
Ya inició el partido de la Jornada 7 Santos vs Tigres Liga MX
Arranca el partido de la Jornada 7 de la Liga MX
0' | ¡Ya se juega en el Corona! 🏟️🇳🇬— Club Santos (@ClubSantos) August 31, 2025
¡DALE, GUERREROS! 🛡️#SAN 0⃣ - 0⃣ #TIG | #PORTITODOSINTINADA
Los 11 jugadores de Tigres, que enfrentarán a Santos
Portero: Nahuel Guzmán
Defensas: Javier Aquino, Rómulo Zwarg, Juan José Purata, Jesús Garza
Mediocampistas: Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Diego Lainez
Delanteros: Ángel Correa, Ozziel Herrera, E. López
Cuadro titular listo para el enfrentamiento de esta noche en la Comarca Lagunera.— Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) August 31, 2025
Alineación @CEMEXMx.#SiempreContigo 👊 #EstoEsTigres 🐯 pic.twitter.com/AAtv36BXLK
Estos son los 11 jugadres que saltan al encuentro por Santos
Portero: Carlos Acevedo
Defensas: José Abella, Haret Ortega, Bruno Amione, Kevin Balanta
Mediocampistas: Javier Güémez, Aldo López, Fran Villalba
Delanteros: Dájome, Lozano y Palacios
Alineación lista. 📋🔥— Club Santos (@ClubSantos) August 31, 2025
Con este XI Inicial, saldremos a la cancha del Corona.
Presentado por @CharlyFutbol | #PORTITODOSINTINADA pic.twitter.com/Z8fBZEgANY
Santos llega a casa para el enfrentamiento ante Tigres
Llegamos a Territorio Guerrero. 🏟️⚔️— Club Santos (@ClubSantos) August 30, 2025
🚍🟢 ¡Gracias, @Omnibus_oficial por el ride!#PORTITODOSINTINADA pic.twitter.com/ktyZpqVVon
¿A quién apostarle, Santos o Tigres en el juego de la jornada 7?
Para este encuentro, los momios tienen como favorito al triunfo a Tigres, con -175, en tanto que todo incida que Santos perderá, por lo que apostarle a este equipo te podría dar +450. Finalmente un empate presenta +333.
🔥 ¡Tenemos los momios para el duelo de hoy!— Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) August 31, 2025
Regístrate en https://t.co/X7n1YupLTW y duplica tu primer depósito hasta $3,500.#SportiumBetxTigres pic.twitter.com/NoKUeOWTub
Frente a frente de Santos en contra de Tigres
🤜🏼💥🤛🏼 Frente a Frente | Será el duelo 71 en Torneos Cortos entre Tigres y Santos, revisa el balance.@HEB_mexico pic.twitter.com/mRHEsWf9eJ— Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) August 30, 2025