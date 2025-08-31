Santos Laguna 0-0 Tigres de la UANL en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el resultado del partido de la Jornada 7 del Apertura Liga BBVA MX hoy 30 de agosto?; marcador online

Hoy sábado 30 de agosto, el Estadio TSM Corona, casa de Santos Laguna será el recinto en el que se juegue el duelo cargado de historia en el norte y que genera pasión: Santos Laguna mide fuerzas ante Tigres UANL en la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Los Guerreros laguneros llegan con urgencia de sumar unidades tras un inicio intermitente, acumulando cuatro derrotas en seis compromisos. La presión recae sobre el técnico Francisco Rodríguez, quien anhela componer el camino ahora y derrotar a los felinos es una buena ocasión para tomar motivación hacia la parte media del torneo.

Los felinos, con un presente contrastante y que son dirigidos por Guido Pizarro, llegan con su cuadro estelar y con una destacada racha de ocho juegos. Pese a su poderío, se generan algunos cuestionamientos pues empataron ante Mazatlán y antes perdieron ante América, pero confian en el refuerzo estelar Ángel Correa , Nicolás Ibáñez y Diego Lainez para ir hacia el frente y vencer.

Con figuras como Carlos Acevedo y Fran Villalba, Santos intentará hacer tropezar a los felinos, sumar puntos y destacar en la fecha 7.

La cuarteta arbitral, estará conformada por:

Árbitro Central: Marco Antonio Ortiz Nava

Árbitro Asistente 1: Christian Kiabek Espinosa Zavala

Árbitro Asistente 2: Michel Alejandro Morales Morales

Cuatro Árbitro: Maximiliano Quintero Hernández

¿Cómo llegan Santos y Tigres a la fecha 7 de la Liga MX?

Así llega el equipo de Santos al partido ante Tigres

Puntos: 6

Partidos jugados: 6

Victorias: 2

Empates: 0

Derrotas: 4

Último partido: Derrota 2-1 ante FC Juárez

Racha reciente: 1 victoria en los últimos 4 partidos

Goles a favor: 9

Goles en contra: 10

11 lugar en la Liga

Así llega Tigres para el cotejo ante Santos



Posición en la tabla: 5.º

Puntos: 10

Partidos jugados: 5 (tienen 1 pendiente)

Victorias: 3

Empates: 1

Derrotas: 1

Último partido: Empate 2-2 ante Mazatlán

Racha reciente: 2 partidos sin ganar

Goles a favor: 15

Goles en contra: 8