Ya no es Alexis Vega, este es el jugador más valioso de la Liga BBVA MX y cuesta más de 280 millones

Durante este mercado de fichajes la Liga BBVA MX ha adquirido jugadores de calibre mundial como es el caso de Ángel Correa, futbolista que recibe un alto salario en Tigres de la UANL . Tras el Clausura 2025, Alexis Vega se convirtió en el jugador más valorado de la liga con un precio de 10 millones de euros, sin embargo, ni el mexicano ni el argentino son el futbolista con mayor valor de mercado en México.

De acuerdo a Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado y transferencias, el jugador más valioso de la Liga BBVA MX es Allan Saint-Maximin, extremo del América que tiene un precio de 13 millones de euros, es decir, aproximadamente 283 millones de pesos mexicanos. De esta manera, el francés le quitó el trono a Vega, quien anotó en la victoria de Toluca ante San Luis por el Apertura 2025 .

Los 10 jugadores más valiosos de la Liga BBVA MX en 2025

Allan Saint-Maximin (América): 13 millones de euros Ángel Correa (Tigres): 10 millones de euros Alexis Vega (Toluca): 10 millones de euros Álvaro Fidalgo (América): 9 millones de euros Érik Lira (Cruz Azul): 8 millones de euros Luis Malagón (América): 8 millones de euros Alejandro Zendejas (América): 8 millones de euros Paulinho (Toluca): 7,5 millones de euros Marcel Ruiz (Toluca): 7,5 millones de euros Mateusz Bogusz (Cruz Azul): 7,5 millones de euros

Allan Saint-Maximin no jugaría ante Pachuca por la fecha 7 del Apertura 2025

América y Pachuca se enfrentarán esta noche por la séptima jornada del Apertura 2025 y todo parece indicar que Saint-Maximin no estará desde el arranque. Distintos reportes aseguran que el francés sigue en proceso de aclimatación a la exigente altura de la Ciudad de México. Por esta razón, André Jardine prefiere administrar cargas y evitar riesgos. El plan del entrenador sería que el ex Mónaco ingrese entre los 20 y 30 minutos del complemento, dependiendo de cómo se esté llevando a cabo el encuentro.