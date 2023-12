Nadie en Santos usará la 10 hasta volver a primera división

En una muestra de profundo respeto hacia Pelé y su enorme legado en el futbol mundial, el recién descendido Santos de Brasil no permitirá que ninguno de sus futbolistas porte el dorsal 10' hasta volver al máximo circuito. El pasado miércoles 6 de diciembre, el club con más de 110 años de historia y donde también militó Neymar, perdió en casa frente a Fortaleza y se despidió de la máxima categoría, culminando la fase regular con 43 unidades en 38 partidos.

Aunque llegaron a la última fecha en zona segura, el tropiezo y las victorias de Bahía contra Atlético Mineiro y Vasco Da Gama ante Bragantino, terminaron por definir el destino de ‘El Peixe', que soló salió por la puerta grande un uno de sus últimos siete compromisos. En cuanto se pitó el final en el Vila Belmiro y se confirmó la pérdida de la categoría, los aficionados del Santos intentaron invadir la cancha y arrogaron todo tipo de objetos a la misma, además, en las afueras hubo disturbios y varios coches fueron incendiados.

Incluso el carro del colombiano John Stiven Mendoza, que fue suplente durante el fatídico encuentro, ardió. Durante varias horas la policía intentó contener a los fanáticos en las calles aledañas al estadio, quienes arrojaron piedras a las fuerzas de seguridad y vandalizaron varios comercios a su paso. Fue una noche para el olvido en todos los sentidos y ahora la histórica escuadra afrontará el pedregoso camino hacia la primera división.

Santos prohíbe el uso de la 10 de Pelé

Marcelo Teixeira fue elegido el sábado como presidente de Santos y de inmediato tomó una determinación que preserva el legado de Pelé como el más grande en la historia del club. Se determinó que nadie podrá portar el 10 en la espalda mientras el club no juegue en la máxima categoría. “Hasta que Santos no vuelva a la Serie A no jugaremos con el número 10 en la camiseta. Este año, la liga brasileña llevó el nombre de Rey Pelé y continuaremos con esta misión, estaremos de regreso en la mejor división, pero hasta entonces no utilizaremos esta gloriosa camiseta”.

Yeferson Soteldo, el venezolano y viejo conocido del futbol mexicano, fue el último futbolista que portó el mítico número con la escuadra antes de su dolorosa caída a la B.

