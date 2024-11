Santos 0-0 Chivas EN VIVO dónde ver transmisión online Jornada 16 de la Liga BBVA MX hoy gratis

Este martes 4 de noviembre del 2024, arranca la actividad de la jornada 16 de la Liga BBVA MX en el Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. Los juegos que se disputan hoy son: Santos vs Chivas, León vs Mazatlán y Pumas vs Querétaro.

Uno de los juegos llamativos de la jornada es Santos vs Chivas, encuentro que se va a jugar en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. Los de la comarca ya no tienen posibilidades de clasificar, mientras que Chivas buscará los tres puntos para maarrar su boleto.

Puedes seguir lo más destacado del encuentro aquí