Santos vs Houston Dynamo: alineaciones confirmadas | Leagues Cup 2023

Este martes 25 de julio continúa la actividad en la Leagues Cup 2023, en torneo que combina la Liga BBVA MX y la MLS, con el juego Santos vs Houston Dynamo. El Estadio Shell Energy, con capacidad para más de 22 mil espectadores, será la sede para el partido; revisa las alineaciones del duelo entre Los Guerreros y Los Anaranjados.

Será el primer partido de Santos en la competencia; por su parte, Houston Dynamo debutó ante Orlandy City, en un duelo que se definió en penales, donde Los Anaranjados no pudieron llevarse el punto extra desde los once pasos.

La alineación de Santos para enfrentar a Houston Dynamo

Portero: Gibran Lajud

Defensas: Raúl ‘ Dedos ’ López , Félix Torres , Matheus Dória y Omar Campos

‘ ’ , , y Mediocampistas: Aldo López , Pedro Aquino y Emerson Rodríguez

, y Delanteros: Juan Brunetta, Duván Vergara y Harold Preciado

Director Técnico: Pablo Repetto

Les adelanto que Duván y Aquino van de inicio. 🇳🇬🔝 #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/amg84ca53O — Club Santos (@ClubSantos) July 26, 2023

La alineación de Houston Dynamo para enfrentar a Santos

Portero: Steve Clark

Defensas: Franco Escobar , Micael dos Santos , Erik Sviatchenko y Griffin Dorsey

, , y Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla , Héctor Herrera , Artur de Lima Junior y Amine Bassi

, , y Delanteros: Corey Baird y Ibrahim Aliyu

Director Técnico: Ben Olsen

Santos busca el tercer triunfo mexicano en tiempo regular

Tras el primer fin de semana de actividad en la Leagues Cup 2023, tan solo Mazatlán y Atlas, por parte de la Liga BBVA MX, fueron los equipos que resultaron ganadores en tiempo regular ante las escuadras de la MLS; ahora, Santos tiene la oportunidad de llevarse el triunfo ante el equipo de Texas que ocupa la novena posición en la Conferencia Oeste del futbol estadounidense.

El juego entre Santos y Houston Dynamo será uno de los duelos en el cuarto día de actividad en la Leagues Cup 2023: Inter Miami vs Atlanta United, Mazatlán vs FC Juárez y FC Dallas vs Necaxa son los otros compromisos con los que se reanudará la actividad en el certamen que combina a los equipos de la Liga BBVA MX y la MLS.

