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Santos vs Pachuca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 26 de septiembre, partido de la Liga BBVA MX, marcador online

Unos Guerreros encendidos buscarán su tercera victoria al hilo y soñar con la liguilla en el Apertura 2026, enfrente unos Tuzos que con un triunfo se meten de lleno a la pelea por el octavo lugar.

Santos Laguna Pachuca

Escrito por: Erick De la Rosa

El Territorio Santos Modelo se viste de gala para recibir a su Santos Laguna enrachado en el presente Torneo Apertura 2026. Los pupilos de Renato Paiva vienen de dos triunfos consecutivos (Bravos de Juárez y Deportivo Toluca) y ya con siete unidades, no suena tan descabellada la posibilidad de liguilla. De otro lado estarán los Tuzos del Pachuca, equipo que rescató el empate in extremis en el Hidalgo ante Xolos y hoy, querrá sacar las tres unidades en patio ajeno.

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