De costar solo un millón en 2022 a valer seis veces más hoy: así creció el precio de Diego Campillo

Diego Campillo es uno de los futbolistas que más ha mejorado en el último tiempo bajo la dirección técnica de Gabriel Milito en Chivas. En el 2022, cuatro años atrás, aún jugaba para el Tapatío y su valor de mercado apenas alcanzaba el millón de dólares. En la actualidad, su presente es totalmente distinto habiendo dado un salto notorio de calidad.

El defensa central se formó en las fuerzas básicas del Guadalajara hasta que en el año 2020 tuvo su primera oportunidad en el Tapatío, filial de Chivas. Sin embargo, no fue hasta el año 2023 que tuvo su primera experiencia en Primera División, luego de que el club rojiblanco decidiera cederlo por un tiempo a FC Juárez. A partir de allí, su nivel comenzó a crecer.

El crecimiento de Diego Campillo en los últimos años

Para el año 2024 y dando sus primeros pasos en el máximo circuito del balompié nacional, Campillo había aumentado su valor de mercado a 1.4 millones de dólares. La diferencia respecto a su precio cuando aún jugaba para el Tapatío era mínima, pero poco a poco comenzó a ser más importante hasta que llegó a Chivas en 2025.

Diego Campillo|Chivas

Para ese entonces, el valor del zaguero central se había duplicado: ya costaba 2.8 millones de dólares en el mercado. Campillo llegó al equipo de Milito y poco a poco fue ganándose la confianza del entrenador argentino hasta consolidarse como una de las piezas más importantes en la última línea del Rebaño.

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El gran salto se dio en este 2026. Con la reciente actualización de valores de Transfermarkt, la carta de Diego Campillo aumentó hasta los 6.8 millones de dólares, convirtiéndose en el segundo defensa central mejor valorado de toda la Liga BBVA MX, además de haber alcanzado su pico histórico desde que debutó como profesional.

Los números de Diego Campillo en el Apertura 2026

Campillo suma ocho partidos, siete como titular y 641 minutos en el Apertura 2026. También registra un gol y una asistencia. Su tanto llegó en la goleada 5-2 de Chivas sobre Xolos, partido en el que además asistió a Ricardo Marín.

|MEXSPORT

El defensa encontró un lugar como líbero en el esquema de Gabriel Milito. Desde esa posición participa en la salida del equipo y cubre espacios a la espalda de sus compañeros. Su presencia en siete alineaciones iniciales muestra la confianza que ha ganado durante el torneo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Diego Campillo con Chivas?

Cuando regresó a Chivas en 2025, se informó que Campillo firmaría un contrato hasta junio de 2029. De cumplirse ese plazo, al Guadalajara todavía le quedarían casi tres años de vínculo con el futbolista, cuyo valor de mercado acaba de alcanzar su punto más alto.