Santos vs Tigres alineaciones confirmadas | Jornada 4 del Apertura 2024

Santos y Tigres se enfrentarán este 20 de julio a las 7:00 pm hora del centro de México, en su último duelo de Jornada 4 del Apertura 2024, antes de participar en la Leagues Cup.

Tigres hila cuatro victorias ante Santos Laguna en Liga MX con tres arcos invictos en este lapso, su mejor registro ante los Laguneros desde los cinco triunfos que encadenaron entre agosto de 2010 y diciembre de 2011.

Los Guerreros no han ganado en sus últimos nueve partidos de Liga MX con tres empates y seis derrotas. No ha convertido en cinco encuentros de ese lapso. La última ocasión en que los de Torreón no ganaron por 10 partidos consecutivos en la competición fue entre abril - agosto de 2016 (3E 7D).

ALINEACIONES SANTOS LAGUNA

Portero: Acevedo

Defensas: Vladimir Loroña, Santiago Núñez, Anderson Santamaría, Emmanuel Echeverría

Medios: Francisco Villalba, Salvador Mariscal, Franco Fagúndez, Santiago Naveda y Ramiro Sordo

Delantero: Anthony Lozano

ALINEACIONES TIGRES

Portero: Fernando Tapia

Defensas: Javier Aquino, Guido Pizarro, Diego Reyes y Juan Pablo Vigón

Medios: Sebastián Córdova, Fernando Gorriarán, Carioca y Marcelo Flores

Delanteros: Gignac y Jesús Garza