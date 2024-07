Santos vs Tigres EN VIVO minuto a minuto dónde ver transmisión en México hoy| Jornada del Apertura 2024

Santos y Tigres se enfrentarán este 20 de julio a las 7:00 pm hora del centro de México, en su último duelo de Jornada 4 del Apertura 2024, antes de participar en la Leagues Cup.

Tigres hila cuatro victorias ante Santos Laguna en Liga MX con tres arcos invictos en este lapso, su mejor registro ante los Laguneros desde los cinco triunfos que encadenaron entre agosto de 2010 y diciembre de 2011.

Los Guerreros no han ganado en sus últimos nueve partidos de Liga MX con tres empates y seis derrotas. No ha convertido en cinco encuentros de ese lapso. La última ocasión en que los de Torreón no ganaron por 10 partidos consecutivos en la competición fue entre abril - agosto de 2016 (3E 7D).

Santos Laguna con 39 y Tigres con 37 son dos de los tres equipos que más jugadas de 10 o más pases en el Apertura 2024, excluyendo pelota parada. Solo son superados por América (47).

PARTIDOS LIGA MX HOY

Esta tarde tendremos el partido entre Santos Laguna y Tigres, por lo que no te puedes perder toda la cobertura EN VIVO a través del sitio web de Azteca Deportes.