Tigres vence a Santos de visita y sigue invicto en el Apertura 2024

Los Tigres vencieron 3-0 a Santos Laguna, en el duelo correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX.

El partido en Torreón comenzó con ambos equipos buscando atacar el arco rival, pero sin poder concretar la última jugada en el área.

La Comarca insistió en probar en su primera titularidad con los Incomparables, a Fernando Tapia que atajó todos los disparos que generó el ataque de Santos.

El primer tiempo terminó con un marcador de 0-0 y ambos equipos se fueron al descanso sin poder generar más peligro en las porterías rivales.

En los segundos 45 minutos del partido, Tigres empezó a buscar adelantarse al marcador con jugadas de peligro, que Carlos Acevedo tuvo que intervenir.

No fue hasta el minuto 60, que el delantero francés Gignac, adelantó a los Felinos con un remate de cabeza tras un centro del uruguayo Fernando Gorriaran.

El partido se mantendría con un gol de ventaja para los de Monterrey, hasta que Ozziel Herrera armó una jugada individual en la banda izquierda y definió de pierna derecha al 86, para poner el 0-2 en el partido.

Dos minutos después, Tigres agarró mal parado a Santos y culminó en contra golpe con la definición del argentino Nico Ibáñez para sentenciar el encuentro.

Tigres se coloca como segundo general en la tabla con 10 unidades, mientras que Santos se pone en la posición 16 con un punto.

Tigres hila cinco victorias ante Santos Laguna en Liga MX con cuatro arcos invictos en este lapso, su mejor registro ante los Laguneros desde los cinco triunfos que encadenaron entre agosto de 2010 y diciembre de 2011.

Los Guerreros no han ganado en sus últimos diez partidos de Liga MX con tres empates y seis derrotas. No ha convertido en cinco encuentros de ese lapso. La última ocasión en que los de Torreón no ganaron por 10 partidos consecutivos en la competición fue entre abril - agosto de 2016 (3E 7D).

Santos Laguna con 39 y Tigres con 37 son dos de los tres equipos que más jugadas de 10 o más pases en el Apertura 2024, excluyendo pelota parada. Solo son superados por América (47).