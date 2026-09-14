Sao Paulo vs Boca Juniors; dónde ver EN VIVO el partido de Cuartos de Final de la Copa Sudamericana

El futbol del cono sur de América se encuentra en un momento crítico al definirse las instancias finales de sus torneos regionales. Por ello, la gente quiere saber todo acerca de la Copa Sudamericana y aquí se encuentra el texto más puntual para conocer a plenitud dónde ver EN VIVO el Sao Paulo vs Boca Juniors. El partido de vuelta de la instancia de los mejores ocho se llevará a cabo este martes 15 de septiembre en el Estadio de Morumbi.

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¿Qué esperar del Sao Paulo vs Boca Juniors de los Cuartos de Final de la Copa Sudamericana?

El presente del club de Sao Paulo les tiene en una situación particular, pues en el Brasileirao se han quedado lejos de competir por la cima. Sin embargo, a través de los torneos de copa local y regional… encontraron oportunidades de seguir cerca de los trofeos. Y en este 2026 tienen la misión de soportar a un histórico como Boca Juniors. Por eso, el estadio debe pesar para pensar en las semifinales, donde requieren darle vuelta a la ventaja mínima que se llevaron los argentinos en la ida.

Por su parte, los argentinos ansían un triunfo como el que podrían lograr en Brasil este martes. En La Bombonera el partido se abrió con el tanto de Miguel Merentiel, por lo que dicha ventaja la defenderán a muerte en este segundo duelo de la llave. En ese sentido, los xeneizes tienen una gran oportunidad para pensar en la siguiente ronda. Ante eso, hay gran expectativa general, pues el duelo pinta para dejar emociones, pasión y mucha tensión… especialidad de las noches de torneos sudamericanos.

Posibles alineaciones Sao Paulo vs Boca Juniors

Probable alineación Sao Paulo - DT Dorival Júnior - Rafael; Robert Arboleda, Sabino y Domingos Duarte; Pablo Maia, Marcos Antonio, Iago y Lucas Ramón; Luciano, Artur y Jonathan Calleri.

DT Dorival Júnior - Rafael; Robert Arboleda, Sabino y Domingos Duarte; Pablo Maia, Marcos Antonio, Iago y Lucas Ramón; Luciano, Artur y Jonathan Calleri. Probable alineación Boca Juniors - DT Rodolfo Arruabarrena - Álvaro Montero; Facundo Herrera, Di Lollo, Lautaro Blanco y Leandro Lozano; Leandro Paredes,

¿Dónde ver EN VIVO el Sao Paulo vs Boca Juniors de los Cuartos de Final de la Copa Sudamericana?

Aunque el futbol sudamericano perdió presencia en México con el paso de los años, la tecnología y la manera de consumir productos internacionales tiene al alcance de las personas el futbol de Sudamérica vía streaming. En ese sentido, desde territorio azteca se puede ver la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores con Disney+... aunque sería contratando el paquete más caro. Esta oportunidad ronda alrededor de los 400 pesos mensuales.