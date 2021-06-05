Saso lidera el U.S. Women’s Open; Gaby López está en el top-30

La filipina Yuka Saso, de 19 años, se convirtió este viernes en la nueva líder del U.S. Women’s Open al concluir la segunda ronda con un registro de 67 golpes (-4) para acumular 136, seis bajo par y tomar uno de ventaja sobre la surcoreana Jeongeun Lee, quien acabó también con la misma tarjeta firmada y un total de 137, 5 bajo par.

Saso, de 19 años, completó el recorrido con seis birdies y dos bogeys, pero estuvo siempre en control de los golpes sobre el green, donde definió, aunque también arriesgó.

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Yuka Saso's 4-under 67 on Friday catapulted the 19-year-old from the Philippines into the 36-hole lead at @TheOlympicClub.



It also earned her @Lexus Top Performance of the Day honors. pic.twitter.com/DdKVz80xoU — U.S. Women's Open (USGA) (@uswomensopen) June 5, 2021

Las estadounidenses Megan Kang y Megha Ganne (aficionada) compartieron el tercer puesto con 70 (-1) y 71 (par), respectivamente, para acumular 138, 4 bajo par.

En cuanto a la participación española, María Parra, Luna Sobrón y Carlota Ciganda consiguieron superar el corte establecido en 6 sobre par, pero sin opción a luchar durante el fin de semana por el título al ocupar los puestos 36, 47 y 59 con +4, +5 y +6, respectivamente. Mientras que Azahara Muñoz y Ana Peláez quedaron eliminadas de la competición del fin de semana.

La mexicana Gaby López fue la mejor clasificada de todas las jugadoras latinoamericanas al asegurarse el pase a la competición del fin de semana con un acumulado de 145 golpes, 3 sobre par, que la dejó clasificada en el vigésimo octavo puesto.

López aguantó durante 16 hoyos en el par de la cancha, luchando con el duro recorrido de Olympic Golf Club, pero decayó al final para cerrar el día con bogey-bogey, que la hizo retroceder varios casilleros y quedar a nueve impactos de la puntera.

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36 down

36 to go



Yuka Saso leads the 76th @uswomensopen heading into the weekend at @TheOlympicClub. ⛳️



FULL LEADERBOARD ⬇️ https://t.co/l0Bru4hU5y — LPGA (@LPGA) June 5, 2021

El resto de las jugadoras latinoamericanas que comenzaron no lograron superar el corte clasificatorio. La mexicana Ingrid Gutiérrez y la ecuatoriana Daniela Darquea quedaron eliminadas.

EFE

