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Saso lidera el U.S. Women’s Open; Gaby López está en el top-30

La filipina Yuka Saso lidera el U.S. Women’s Open con total de 5 bajo par; mientras que la mexicana Gaby López se ubica en el 28º lugar.

Gaby López se ubica 28ª en el U.S. Women’s Open

Escrito por: Azteca Deportes

La filipina Yuka Saso, de 19 años, se convirtió este viernes en la nueva líder del U.S. Women’s Open al concluir la segunda ronda con un registro de 67 golpes (-4) para acumular 136, seis bajo par y tomar uno de ventaja sobre la surcoreana Jeongeun Lee, quien acabó también con la misma tarjeta firmada y un total de 137, 5 bajo par.

Saso, de 19 años, completó el recorrido con seis birdies y dos bogeys, pero estuvo siempre en control de los golpes sobre el green, donde definió, aunque también arriesgó.

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Las estadounidenses Megan Kang y Megha Ganne (aficionada) compartieron el tercer puesto con 70 (-1) y 71 (par), respectivamente, para acumular 138, 4 bajo par.

En cuanto a la participación española, María Parra, Luna Sobrón y Carlota Ciganda consiguieron superar el corte establecido en 6 sobre par, pero sin opción a luchar durante el fin de semana por el título al ocupar los puestos 36, 47 y 59 con +4, +5 y +6, respectivamente. Mientras que Azahara Muñoz y Ana Peláez quedaron eliminadas de la competición del fin de semana.

La mexicana Gaby López fue la mejor clasificada de todas las jugadoras latinoamericanas al asegurarse el pase a la competición del fin de semana con un acumulado de 145 golpes, 3 sobre par, que la dejó clasificada en el vigésimo octavo puesto.

López aguantó durante 16 hoyos en el par de la cancha, luchando con el duro recorrido de Olympic Golf Club, pero decayó al final para cerrar el día con bogey-bogey, que la hizo retroceder varios casilleros y quedar a nueve impactos de la puntera.

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El resto de las jugadoras latinoamericanas que comenzaron no lograron superar el corte clasificatorio. La mexicana Ingrid Gutiérrez y la ecuatoriana Daniela Darquea quedaron eliminadas.

EFE

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