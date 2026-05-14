Saúl Canelo Álvarez estrena desafiante rutina de entrenamiento, apuntando a su regreso en septiembre en Arabia Saudita

Canelo Álvarez ha cumplido 20 años de carrera y en su trayectoria sigue sorprendiendo: Ahora el tapatío en el nuevo gimnasio de su entrenador Eddy Reynoso ha estrenado un método de entrenamiento, apuntando a su combate del mes de septiembre, que sin tener confirmación sucedería en contra del francés Christian Mbilli en Arabia Saudita.

Te podría interesar: El rival que busca Munguía para poder unificar en las 168 libras. ¡Se acercan días importantes!

Canelo Álvarez tiene poco más de un mes entrenando en San Diego y hay por delante cuatro meses y medio. El plazo es amplio pero el tapatío se asegura de que se regreso sea exitoso y pueda vencer a Mbilli para quitarle el cetro de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

Canelo, con 35 años de edad ha mencionado que su tiempo de retiro sería a los 37 años, pero recientemente recalcó que manteniéndose en forma, siendo un referente del deporte, teniendo una lista de propuestas en el pugilismo y con Turki Alashik al pendiente de su carrera y promoviendo su carrera podría intentar ir hasta los 40 años de carrera.

Por lo pronto Canelo se pone serio en el gimnasio y con un tanque de agua colocado en su espalda alta, con un mecanismo similar al de una mochila, busca potenciar su fuerza y técnica en el ring. Con ese tanque de agua ayuda al:



equilibrio

coordinación

fuerza del core

estabilidad al lanzar golpes

resistencia física en movimiento

Este tipo de artefacto es usado en otros deportes y es que la resistencia y movimiento que genera el agua en un recipiente de este tipo ayuda precisamente en la estabilidad y fortalecimiento por resistencia.

Canelo prepara su cuello y quijada para sus batallas

Saúl Álvarez podría ser considerado uno de los peleadores con mayor resistencia, fortaleza y dureza en la zona de su cabeza, lo que comprende cuello y quijada y es resultado de esas cargas de peso que realiza haciendo diferentes movimientos.

El ejercicio es brutal y aunque muchos peleadores lo hacen, en el campamento de Canelo no puede faltar y es básico en su proceso de entrenamiento. Es también el motivo por el cual en las peleas más duras como la que tuvo ante Bivol o Crawford, los golpes de estas estrellas no lograron mandar a la lona a Saúl.

Canelo nunca ha tocado con su rodilla la lona y mucho menos ha caído y sigue con esa intención fortaleciendo como una máquina su cuello.