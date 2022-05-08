Resumen: Canelo Álvarez vs. Dmitry Bivol

Las Vegas, Estaos Unidos. El ruso Dmitry Bivol retuvo este sábado el título de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo al imponerse por decisión unánime al mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, considerado el mejor boxeador libra por libra del momento.

El ruso se impuso por 115-113 en las tres tarjetas en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, y mantuvo el invicto en su carrera con 20 triunfos, 11 por la vía rápida; Álvarez tiene ahora 57 victorias, 39 por nocaut, dos empates y dos derrotas.

Canelo no pudo detener el jap de Bivol

Desde el primer round Bivol aprovechó su estatura de 1.83 metros, 10 centímetros más que Álvarez, para mantener distancia con un consistente ‘jab’ que al mexicano le costó contrarrestar.

El décimo cobró en el fondo físico de ambos, aunque el monarca mantuvo la iniciativa ante un ‘Canelo’ que tiró pocos golpes.

Álvarez exhibió su desesperación ante el castigo del ruso en un abrazo en el que el mexicano lo levantó; Bivol terminó el round con contundentes golpes de izquierda.

En el último episodio ‘Canelo’ se lanzó valiente al ataque, pero el campeón lo castigó con rectos y ganchos, con lo que cerró una actuación dominante

Álvarez, campeón indiscutible de los pesos supermedianos, no perdía desde 2013 cuando cayó ante el estadounidense Floyd Mayweather Jr.

