Jaime Munguía podría tener pelea unificatoria en Arabia Saudita en los pesos supermedianos

El boxeador tijuanense Jaime Munguía, quien está en su segunda semana como campeón del mundo en peso supermediano por la Asociación Mundial de Boxeo, tiene otro nombre como posible rival para el mes de septiembre y se trata de Hamzah Sheeraz, peleador británico que podría ser monarca mundial, lo que genera interés en el equipo de trabajo de Munguía.

Munguía derrotó en 12 asaltos en Las Vegas a Armando Toro Reséndiz, quien por su parte dio una gran pelea. El miembro del Canelo Team hizo su tarea y salió con el brazo en alto para volver a ser campeón tras seis años de sequía.

Con una trayectoria y fama por el mundo del boxeo, Munguía puso en esa pelea su técnica y habilidades trabajadas en el gimnasio con Eddy Reynoso y su trayectoria y experiencia salieron a flote en el pleito del 2 de mayo en Las Vegas.

Ahora Munguía busca rival y tres nombres salieron a la luz días atrás: Jermall Charlo, Edgar Berlanga y Osleys Iglesias, pero ahora otro más se suma a la lista y este parece ser el potencial contrincante para el mexicano.

Hamzah Sheeraz y el motivo por el cual sería rival de Jaime Munguía

Hamzah Sheeraz tiene un compromiso el 23 de mayo en Egipto, en un enfrentamiento en el que busca el cetro vacante de las 168 libras por la Organización Mundial de Boxeo. Hamzah Sheeraz con 26 años y oriundo de Gran Bretaña enfrenta en ese duelo al alemán Alem Begic de 39 años, quien tiene marca de 29 peleas ganadas con 23 nocauts y un empate, rival que en el papel luce desafiante por su récord aún invicto.

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Aunque este guerrero teutón se ha colocado en su camino, parece que Sheeraz con juventud y también invicto podría superar el combate.

De ahí que se ponga en el mapa para Munguía, porque podría ser una pelea atractiva unificadora en los pesos supermedianos, justo lo que ahora anhela Munguía y todo su equipo.