Canelo Álvarez no descarta a Cristiano Ronaldo como un invitado especial en su pelea ante Mbilli

Canelo Álvarez no descarta tener la presencia de Cristiano Ronaldo como un invitado de honor este sábado 31 de octubre en su pelea en contra de Christian Mbilli y deja en manos la posible aparición en manos de Turki Al-Sheikh: "sería una sorpresa".

Saúl Álvarez, peleador mexicano se mide ante Christian Mbilli en The Venue, en Riad, Arabia Saudita, país y región en la que vive Cristiano Ronaldo por lo que vuelve a surgir esa sospecha de que CR7 esté en el evento viendo este magno evento de boxeo en el que quizás se dé la oportunidad de estar.

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"No sé si mi padrino lo haya invitado (Turki)", dijo Canelo ante las preguntas de reporteros que buscaban conocer si el portugués estaría en el combate, considerando que apenas jugó el jueves en la liga local árabe, por lo que eventualmente podría estar presente en cuanto a los tiempos.

Sonriendo Canelo, dijo que sería una sorpresa si al final Cristiano logra estar en el duelo en el que estarán ocho mexicanos en el ring enfrentando a peleadores de diferentes partes del mundo.

Para el combate, sería una gran noticia si Cristiano logra estar presente en la arena y ve este encuentro de Canelo, que podría ser el penúltimo en tierras árabes. Ya en el compromiso ante Scull de mayo de 2025 exisitó la invitación y la intención de tenerlo en la tribuna, pero los horarios, agenda y otras cuestiones alejaron al ex Real Madrid de poder ver ese encuentro en el que Canelo venció.

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Canelo Álvarez CONFIRMA que Julián Quiñones sí estará en la pelea ante Mbilli

Canelo en la misma y rápida conversación logró confirmar que Julián Quiñones, jugador del Al Qadisiya y amigo suyo desde que Atlas fue campeón en Liga MX, sí estará presente en la Arena como uno de sus invitados, lo que también le hizo dibujar una enorme sonrisa.

¿Dónde ver la pelea Canelo vs Mbilli?

El pleito de Canelo vs Mbilli lo podrás ver EN VIVO este sábado 31 de octubre, desde las 11:00 am, a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, con la narración y comentarios del mejor equipo, el de Box Azteca Team.