¿Se queda o se va? Scaloni revela su futuro en Argentina tras ganar la Copa América 2024

El técnico de la Selección de Argentina, Lionel Scaloni, sorprendió con sus declaraciones sobre su futuro como seleccionador albiceleste, tras la ganar la Copa América 2024 ante Colombia en el Hard Rock Stadium, en Miami. Scaloni sumó su cuarto título con el cuadro argentino.

Te puede interesar: Así se burló Argentina de Colombia y de su canción tras ganarles la Copa América 2024

Las palabras de Di María tras su último juego con Argentina | Final de la Copa América 2024

Scaloni se va o se queda con Argentina

Lionel Scaloni fue cuestionado sobre su futuro tras ganar el bicampeonato de la Copa América 2024, ya que los aficionados se preguntan si se quedará en el banquillo albiceleste, para buscar otro Mundial en 2026.

"¿Tiro otra bomba como la que tiré? Casi me defenestran aquella vez”, bromeó Scaloni.

Scaloni reveló que la pasó mal el año pasado, por ese motivo se rumoró sobre su futuro como técnico de Argentina.

“Yo la pasé mal el año pasado, no la pasé bien, esa es la realidad, no estaba en condiciones. Y después están todas las conjeturas y todos los que piensan que hay cosas atrás. De mi parte, no van a haber nunca cosas atrás. El día que tenga un problema lo digo y ya está. Yo en ese momento no la había pasado bien, habían sido meses difíciles”.

Sin embargo, tranquilizó la situación sobre su futuro, asegurando que hoy está bien, aunque ser técnico de Argentina le demanda mucha energía.

“Hoy estoy bien, recuperé todo eso que no tenía y esperemos seguir en esta senda. Ahora mi esposa me decía que esto es una locura, te demanda un montón de energía. Y sí que te demanda mucha energía. El día que no tenga esa energía, lo diré. Es importante ser sincero”, finalizó.

Los títulos de Scaloni con Argentina

Con Lionel Scaloni, Argentina ha logrado cuatro títulos en fila, la Copa América 2021 en Brasil, cuando le ganaron a los locales 1-0 con Ángel Di María. La Finalíssima en 2022 en Wembley ante Italia, el Mundial de Qatar 2022, y este domingo la Copa América 2024.

De hecho, Scaloni se convirtió e el primer técnico sudamericano en ganar una Copa América, un Mundial y otra Copa América.

Te puede interesar: Los jugadores de Tigres que celebraron con Argentina el título de la Copa América 2024