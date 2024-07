¿Jugará Messi? Las palabras de Scaloni sobre su alineación ante Ecuador

Argentina medirá fuerzas con Ecuador en los cuartos de final de la Copa América 2024 este jueves en el NRG Stadium de Houston, quizá lo haga sin Lionel Messi debido a una lesión que parece no dejar en paz al delantero de 37 años. El miércoles Lionel Scaloni compareció ante los medios de comunicación y no ofreció ninguna certeza sobre la presencia de su máxima estrella en el once titular.

El entrenador de la vigente campeona del certamen por selecciones más antiguo del mundo confesó que todavía no ha platicado el tema con el propio futbolista. Es importante mencionar que el cotejo comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, por lo que al atacante del Inter de Miami le restan algunas horas para intentar sanar.

Las molestias para Messi comenzaron en los primeros minutos del duelo frente a Chile en la Jornada 2 de la fase de grupos, según confesó el propio jugador al final del cotejo. A pesar de que recibió atención médica para tratar el aductor, permaneció en el campo del MetLife Stadium e incluso realizó un pique de más de 70 metros cerca del 90' que casi resulta en gol. Cuando Argentina se midió a Perú lo hizo sin el otrora miembro del Barcelona.

“Mira todavía no hablé de su situación porque me parece justo esperar hasta el último momento, así que hoy hablaré seguramente, porque es a un día del partido y me parecía justo que se tome su tiempo y que entrene lo que sea posible... antes (del entrenamiento) hablaré con él (Messi) y después tomaremos la decisión”, confesó el seleccionador campeón del mundo sobre la charla que sostendrá con ‘La Pulga’.

“Vamos a esperar un ratito... y tomaremos la decisión, un día más siempre es mejor y ayer tuvimos buenas sensaciones y hoy esperemos tomarnos este día para definir el equipo”, ofreció como respuesta Scaloni a otro de los cuestionamientos sobre la disponibilidad de Messi.

¿Cómo ver el Argentina vs Ecuador de la Copa América 2024?

Argentina y Ecuador chocan por los cuartos de final de la Copa América 2024 este jueves 4 de julio en el NRG Stadium de Houston. Sigue las acciones completamente EN VIVO a partir de las 18:50 horas (TCM) por la pantalla de Azteca 7. También puedes verlo a través de la app de Azteca Deportes y seguirlo en aztecadeportes.com.

