El primer mensaje de Scarlett Camberos tras dejar México por acoso

Desde que se dio a conocer que la exjugadora del América, Scarlett Camberos, se iría de México por falta de garantías de seguridad tras sufrir acoso virtual, no se había conocido su postura formal. El mismo día que fue presentada con el Angel City, su nuevo club, emitió un comunicado para expresar su sentir.

“Quiero agradecer públicamente a todas las personas que han hecho este proceso un poco mas fácil de digerir. En un futuro cercano, sé que estaré en un mejor momento para poder compartir con ustedes y articular de mejor manera todo lo que me ha tocado vivir en los últimos 8 meses… Se cierra un capitulo en mi vida de una manera que nunca me hubiera imaginado. Estoy tranquila con la conclusión de este capítulo porque sé que di todo y que tomé la mejor decisión para mí en muchos aspectos”, comienza.

La atacante nacida en Los Ángeles, California, aprovechó la misiva para enviar un mensaje a quienes la han acompañado desde que comenzó su andar en el futbol mexicano; especialmente, a quienes conforman el núcleo y entorno de las águilas.

“A mis compañeras, gracias por su amistad y su apoyo. Las extrañaré. Mucha suerte durante el resto de la temporada… A los fans del Club América, que diario me muestran su respeto y admiración, gracias por ser la fuerza que me ha guiado en los últimos meses. Sé que no tuvimos la despedida en cancha que me hubiera gustado, pero me llevo conmigo ese cariño que desde el principio me demostraron”, se lee.

Pese a que la inconformidad por la escasa regulación en materia de ciber-acoso fue el causal de su cambio de país y de equipo, Scarlett no olvidó a la nación que ha representado en el ámbito deportivo.

“A mi querido México, mi corazón está lleno de amor por ti y espero que la próxima vez que nos encontremos sea bajo condiciones muy distintas. Anhelo ver un país que escuche con intención y propósito a las mujeres, mas allá de generar conversación sin acción en un día específico de marzo”, complementa.

Y para finalizar el escrito, hizo una breve dedicatoria a la etapa que está por comenzar en el balompié de los Estados Unidos: “Ahora tengo un nuevo capítulo enfrente de mí. Estoy muy emocionada de unirme al Angel City FC. Mi objetivo siempre ha sido crecer dentro y fuera de la cancha y sé que este club y la ciudad de Los Ángeles son exactamente lo que quiero y necesito en estos momentos”.

