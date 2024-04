Schumacher sobre Sergio Pérez: ''Sin duda alguna saldrá de Red Bull’’

Sergio Pérez va en camino a una renovación con Red Bull para 2025, aunque algunos analistas del ‘Viejo Continente’ no lo ven de esa manera. El piloto mexicano no tiene contrato para el próximo año y el juego de las sillas ya comenzó en la máxima categoría del automovilismo.

Ralf Schumacher, ex piloto alemán de la F1 y ahora analista de Sky Sports criticó fuertemente al tapatío y reiteró que no lo ve en 2025 con los Toros. “¿Candidato en 2025? Bueno, no creo que vuelva a serlo. Estoy bastante seguro de que Sergio Pérez no tendrá otra oportunidad. Si sigue pilotando así, durante este año no será, pero sin duda saldrá al final del año, estoy muy seguro de eso. Y un equipo no puede permitirse eso a largo plazo, por eso la colaboración definitivamente llegará a su fin. Quién sabe cuándo”, comentó el ex conductor de Williams.

¿Quién es Ralf Schumacher?

El ex piloto corrió en la máxima categoría del automovilismo de 1997 a 2007 para los equipos Jordan, Toyota y Williams consiguiendo en su etapa seis victorias y 27 podios. Como lo dice su apellido poco común, es hermano de la leyenda Michael Schumacher y tío de Mick Shumacher.

Por sí fuera poco, Ralf puso ya a los candidatos a suplir a Checo Pérez en la próxima campaña: “Carlos Sainz está en el mercado, Fernando Alonso está en el mercado. También puede que lleguen nuevos jóvenes, queda mucho por decidirse. Por el momento diría que Verstappen seguirá el próximo año, incluso si Mercedes quisiera ficharlo. Para mí, después de la última carrera sería Carlos Sainz es el fichaje para Red Bull”, mencionó el analista de Sky Sports.

Cabe recordar que, Pérez es segundo en el Campeonato de Pilotos y junto a Max Verstappen están a dos 1-2 para convertirse en la dupla con más dobletes de la escudería (14) y rebasar a Sebastian Vettel y Mark Webber (16).

