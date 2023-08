Scott Pilgrim regresa para derrotar a los exnovios malvados

La plataforma de streaming Netflix ha anunciado una emocionante noticia que sin duda deleitará a los amantes de la novela animada de Scott Pilgrim, prepárense para un nuevo nivel de emoción, este año, la historia de Scott Pilgrim dará un salto épico a la pantalla en forma de su propio anime, con seis tomos originales en blanco y negro, seguidos por versiones a todo color y una icónica película que dejó huella en una generación entera, esta narrativa continúa cautivando corazones y ahora lo hará en un formato completamente nuevo.

El largometraje de Scott Pilgrim vs. The World se estrenó el 5 de noviembre de 2010 en México, generando más de 45 millones de dólares en taquilla, esta obra maestra cinematográfica no solo conquistó las salas de cine, sino que también recibió más de 11 nominaciones a los prestigiosos premios Empire, el personaje principal, Scott Pilgrim, fue interpretado de manera inolvidable por Michael Cera, quien trajo a la vida este personaje emblemático, además, el filme incluye una aparición sorprendente, Allan, el entrañable mejor amigo de Ken, el personaje de Barbie, agregando un toque de diversidad a la trama.

La influencia de Scott Pilgrim no se detiene en el cine, ya que también cuenta con su propio videojuego desarrollado por Ubisoft, este emocionante juego, titulado Scott Pilgrim vs. The World: The Game, voló de las estanterías, vendiendo más de 25 mil copias en menos de tres horas después de su lanzamiento, especialmente en la plataforma Nintendo Switch.

Estreno del anime

Ahora, la saga de Scott Pilgrim se adentra en un nuevo capítulo emocionante, ya que su anime debutará en Netflix el 27 de noviembre, los fans pueden esperar una animación espectacular que realza aún más la intrincada trama y los personajes memorables, pero eso no es todo, porque Bryan Lee O’Malley, el genial creador de la saga original también está involucrado en el proyecto, esto significa que la esencia auténtica y el espíritu que hicieron a Scott Pilgrim tan querido se mantendrán intactos en esta emocionante adaptación.

Prepárense para sumergirse nuevamente en el mundo único y emocionante de Scott Pilgrim, esta vez a través del asombroso y vibrante mundo del anime, el legado de esta serie continúa, emocionando a nuevas generaciones y recordando a los fieles seguidores por qué se enamoraron de ella en primer lugar.