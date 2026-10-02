Se acaba el tiempo para Esteban Solari; esto dicen las cifras de sus antecesores

El cuadro del Pedregal se enfrenta a una situación poco alentadora en muchos aspectos, por eso se indica que la paciencia en los directivos también se está agotando. En ese sentido, los Pumas de Esteban Solari entran en perspectiva con lo ocurrido recientemente con otros estrategas. Y aunque la valoración no luce alentadora… tampoco se trata de algo definitivo para no pelear en liguilla al final del torneo.

LA NUEVA ERA | EL LEGADO DE RAFA MÁRQUEZ | CAPÍTULO 2

¿Se acaba el tiempo para Esteban Solari en Pumas?

Con 10 fechas disputadas, el equipo se encuentra fuera de zona de liguilla y el funcionamiento simplemente no inspira confianza en el proyecto de Esteban Solari. Ante eso, estadísticamente la situación no es crítica, tomando en cuenta lo hecho por los anteriores estrategas. Así les fue tras su primera decena de partidos con los Pumas.

Andrés Lillini - 22 puntos - Guardianes 2020 - Jugaron y perdieron la final contra León

Rafael Puente - 11 puntos - Clausura 2023 - No alcanzaron liguilla

Antonio Mohamed - 15 puntos - Apertura 2023 - Semifinales

Gustavo Lema - 19 puntos - Apertura 2024 - Cuartos de Final

Efraín Juárez - 13 puntos - Apertura 2025 - Play-In

Es decir, salvo el extraordinario caso de Andrés Lillini con un equipo que todo ese torneo fue parte de lo mejor del futbol mexicano (y tal vez el caso de Lema), los procesos recientes de Pumas están cercanos a los 12 puntos que produjeron al momento. Por ello, es clave la manera en la que encaren los próximos encuentros del semestre.

¿Qué necesitan los Pumas de Esteban Solari para meterse a la liguilla?

Aunque es claro que Esteban Solari no ha tenido buen paso en CU, el semestre de los auriazules no ha sido ideal desde el inicio y no es culpa del técnico. El Tano llega sobre la hora ante el no acuerdo de continuar con Efraín Juárez, se presentaron lesiones importantes y en el desarrollo de las fechas simplemente no ha existido un desempeño correcto. El equipo viene de caer en la última fecha en casa y el siguiente partido es contra el campeón del futbol mexicano. La buena noticia es que están a solo dos puntos de liguilla… aunque la competencia por el pase a las fases finales está demasiado cerrado este Torneo Apertura.