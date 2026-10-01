La triste racha que persigue a Pumas y que podría dejarlo fuera de la Liguilla del Apertura 2026

Pumas atraviesa por el que es, sin duda, el momento más turbia que ha tenido en la temporada, misma que llega precisamente en el parón por la fecha FIFA y a unas semanas para la culminación del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y, a su vez, el arribo de la Liguilla.

Tigres 2-1 Pumas ¡GOOOOL! Fernando Gorriarán marca doblete ante Pumas

De hecho, Pumas protagoniza un dato que ha preocupado a sus millones de aficionados, pues este es tan importante que haría que el club ya no esté tan seguro de llegar a la Liguilla del futbol mexicano, un objetivo que la directiva se puso con Esteban Solari como su nuevo DT.

¿Qué dato alejaría a Pumas de la Liguilla del futbol mexicano?

En los últimos diez partidos oficiales que Pumas ha tenido en la temporada (contando Leagues Cup), el conjunto del Pedregal únicamente se ha hecho con el triunfo en uno de ellos, una racha que llega en el peor momento y que coloca al cuadro universitario como uno de los peores en este rubro.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Y es que, en estos partidos, el conjunto dirigido por el técnico argentino registra un triunfo, cuatro empates y cinco derrotas, sumando 7 puntos de 30 posibles. Además, su última victoria cedió en la Jornada 7, cuando vencieron al Club León en la cancha del Olímpico Universitario.

Con estos datos es factible saber la razón por la cual Pumas, en estos momentos, se ubica en la posición número 12 de la tabla general con 12 puntos producto de tres victorias, tres empates y cuatro derrotas, así como 14 goles a favor por 16 en contra; es decir, una diferencia de -2.

¿Cuál es el siguiente partido de Liga para Pumas?

La situación no luce sencilla para Pumas, pues una vez que se supere la fecha FIFA el cuadro de Esteban Solari deberá enfrentar al campeón Cruz Azul, en duelo correspondiente a la Jornada 11 del torneo Apertura 2026 que se llevará a cabo el 11 de octubre a las 19:00 horas.