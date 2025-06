Se formó en América, fue campeón de goleo y ahora es MVP en una liga top

Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, con más de 280 millones de habitantes, es conocido por sus paisajes exóticos, playas paradisíacas y volcanes imponentes. También es ahora el hogar de un futbolista azteca formado en las fuerzas básicas del Club América.

Francisco Rivera, el primer y único futbolista mexicano en la Liga de Indonesia, se ha convertido en una de las figuras del Persebaya Surabaya, uno de los clubes con mayor afición en el país del sudeste asiático.

“Soy el primer jugador mexicano que ha jugado aquí y hasta ahorita el único, entonces creo que he tenido muy buena aceptación de parte de todo el país”, dijo el mexicano.

Rivera se destaca en Indonesia

El oriundo de San Luis Potosí ya fue nombrado el mejor jugador de la temporada en la Liga de Indonesia.

“Al ser Indonesia un país muy grande, tiene el doble de habitantes que México, unos 270 millones. Entonces hay muchísima afición. En este equipo, actualmente, cuando se gana recibes mensajes de reconocimiento, pero cuando se pierde también hay muchísima presión”, expresó el elemento nacional.

En un equipo lleno de brasileños, Francisco ha sabido hacerse un lugar. Rivera ha encontrado su espacio en el mundo.

“Cuando me dieron el reconocimiento, me dijeron: ‘Te llevas el premio al Jugador de la Temporada’. Yo ni sabía que existía ese premio. Aparte de que te dan dinero, fue un reconocimiento especial. Me sentí triste porque perdimos la final, pero a la vez fue un gran día para mí en lo personal. Que te reconozcan a nivel nacional, entre tantos millones de personas que tiene este país, como el mejor jugador, fue algo muy importante para mí. Éramos seis extranjeros, siete brasileños y yo como mexicano. En el tema del idioma, eso ayudó mucho.”, sentenció Rivera.

Este futbolista mexicano se ha convertido en un embajador en una región poco explorada por los jugadores nacionales, pero con gran potencial.

